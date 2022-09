Al Castello di Miramare in mostra i preziosi libri sulla botanica

Una mostra ricca, elegante, floreale. Con queste parole la direttrice del Museo Storico e del Parco di Miramare, alle porte di Trieste, Andreina Contessa, presenta questo “bonbonzin” - dal dialetto triestino per significare una chicca, una cosa gentile e zuccherosa e deliziosa. Una mostra originalissima per raccontante le anime nobili e gentili di Massimiliano e Carlotta, i proprietari costruttori del castello e parco, attraverso la presentazione di una piccolissima parte dei libri di uso comune facenti parte della corposa biblioteca presente nel castello e ben poco studiata. Più di 7.000 libri di cui più di 100 dedicati al verde e all’Ars Botanica.

La mostra “Ars Botanica. Giardini di Carta” si svolgerà al Castello Miramare di Trieste fino all'11 giugno 2023

Un giardino concepito come luogo di piacere

Un giardino concepito come luogo di piacere, profumi e visioni costantemente rinnovati, un giardino come microcosmo, un luogo del sapere nel quale si acclimatano piante, si osservano alberi e fiori, si sviluppa la scienza e la conoscenza del mondo vegetale, si raccolgono pianti e fiori e si inseriscono in libricini da passeggio. L’ars Botanica introduce alla contemplazione filosofica dell’anima vegetale del giardino e della sua dote poetica. Il Genius loci di Miramare, la sua anima botanica, vengono svelati nei libri e rivelano la sua complessa concezione di Giardino di meditazione e studio. L’illustrazione botanica, sempre in bilico tra arte e scienza, ha radici storiche antichissime.

Un migliaio di rimedi medici in gran parte derivati da piante

Tutto parte dal medico greco Dioscoride che nel suo testo De Materia Medica descrive un migliaio di rimedi medici in gran parte derivati da piante. Tale testo fu tradotto e abbellito molte volte fino al rinascimento ma l’identificazione delle piante era di scarso valore. Solamente nella metà del ‘700 la botanica cessò di essere una branca della medicina e divenne disciplina autonoma con la creazione di nuove illustrazioni e disegni dal vivo da parte di artisti specializzati.

Vivere un’esperienza diversa

I libri di Miramare sono di grande interesse e valore ma sono libri per la consultazione giornaliera, insomma i libri di casa. Emerge la figura di Massimiliano come collezionista ecclettico, amante dell’arte e della scienza, aggiornatissimo sulle scoperte del suo tempo. A lui sono dedicate alcune piante e anche una pianta fossile. Ma la ritrovamento maggiore è stata quella di scoprire il grande amore e conoscenza di Carlotta, moglie di Massimiliano, di cui si sapeva poco o nulla di questa passione condivisa con il marito. Interessantissime due opere di Pierre Redouté, magnificamente dipinte, stampate a Parigi in soli cinque esemplari, solo per i reali. Il giardino di carta ci porta a guardare in modo diverso sia le opere espose in Castello che i giardini stessi, ci fa guardare con più consapevolezza. Visitare Miramare dopo aver goduto di tanta bellezza ci farà vivere un’esperienza diversa.