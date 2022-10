A Montegiorgio alla scoperta della Dieta mediterranea in... 10 parole

La dieta mediterranea in 10 parole? Le scoprirai a Montegiorgio (Fm) il 15 e 16 ottobre con un nuovo evento, sede di tappa del Grand Tour delle Marche, che racconta il modo di vivere alla base del benessere, oggi patrimonio dell’Umanità, ma da tempo immemorabile caratteristico e consolidato stile di vita di queste genti. Centro di origine preistorica, con una fiorente dinamica nel Medio Evo, già dall’anno mille Montegiorgio annovera la sapiente presenza degli operosi monaci farfensi. Adagiata in cima a un colle posto al centro della media valle del fiume Tenna, è un osservatorio privilegiato sulle magnificenze dei territori, con una visuale che spazia in ogni direzione: dal Monte Conero a nord, ai Monti Sibillini ad ovest, dal Gran Sasso d’Italia a sud, al Mare Adriatico ad est. Il 15 e 16 ottobre Montegiorgio ospita la prima edizione de “Le Terre della Dieta Mediterranea-Le 10 parole della Dieta Mediterranea”, una manifestazione promossa da Comune di Montegiorgio, Laboratorio Piceno della Dieta Mediterranea e Grand Tour delle Marche, in collaborazione con Galee Sibilline, Xtreme Bike, Treccani, Banca Mediolanum e Palazzo Alaleona.

Un'immagine di Montegiorgio, in provincia di Fermo

Perché proprio qui?

Semplice! La cittadina è sede del “Laboratorio Piceno della Dieta Mediterranea”, un sodalizio che da undici anni si impegna con una serie di iniziative nella riscoperta e valorizzazione della Dieta Mediterranea, offrendo la possibilità alla Terra di Marca di fregiarsi di un brand efficace e attrattivo. Sabato pomeriggio, sede dell’iniziativa sarà il Teatro Comunale Domenico Alaleona, da scoprire con visite guidate a partire dalle 14.00. Nello stesso orario, nelle sale del Teatro, si apre la rassegna dedicata alle produzioni della Dieta Mediterranea, con specialità spesso introvabili nei consueti canali distributivi. Alle 17.00 è in programma il Simposio “Le 10 parole della Dieta Mediterranea”, un inconsueto momento d’incontro a più voci, frutto di un lavoro di ricerca molto approfondito che restituisce il significato più profondo della Dieta Mediterranea come eco-sistema e stile di vita di tutta una comunità territoriale.

Uno speciale percorso cicloturistico

Le 10 parole della Dieta Mediterranea saranno protagoniste anche della mattinata di domenica 16 ottobre, con uno speciale percorso cicloturistico per biciclette tradizionali e a pedalata assistita, che si snoderà attraverso il vasto territorio di Montegiorgio toccando i punti presidiati da 10 cartelli turistici, ciascuno dedicato alle singole parole della Dieta Mediterranea, che rimarranno patrimonio permanente sempre fruibile da turisti e visitatori interessati ad entrare nei valori profondi della Dieta Mediterranea. Il percorso include soste per rifocillarsi e l’organizzazione ha previsto la possibilità di affittare biciclette in loco per chi ne avesse necessità.

A pieno titolo nel Grand Tour delle Marche

La manifestazione entra da quest’anno a pieno titolo nel Grand Tour delle Marche promosso da Tipicità ed Anci Marche in collaborazione con la Regione Marche e la partnership progettuale di Banca Mediolanum. Tutte le informazioni sulle iniziative in programma e i suggerimenti per costruirsi la propria “Marche Experience” sul portale ufficiale www.tipicitaexperience.it.