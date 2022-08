Il cicloturismo si mette in mostra all'Italian Bike Festival

Ben 4.900 percorsi ideali da percorrere con le due ruote per una lunghezza complessiva di oltre 90mila chilometri; un bouquet di 4.940 operatori turistici con un’offerta cicloturistica e 4.450 alberghi che mettono a disposizione servizi dedicati alla bicicletta, a cui si somma la stima di 8 milioni di italiani interessati al cicloturismo, pari al 16% della popolazione maggiorenne.

Sono questi i numeri del report presentato da Banca Ifis che dimostrano il valore del cicloturismo in Italia. E non sono certo numeri da sottovalutare, soprattutto se accompagnati dai dati economici che sostengono la parte industriale e l’indotto di questo comparto.

Si tratta di una vera e propria Industry del settore bicicletta che non poteva certo mancare in occasione di Italian Bike Festival, in programma dal 9 all'11 settembre al Misano World Circuit, che, proprio per dare risalto al viaggiare in bici e alla mobilità dolce, dedicherà al tema un’intera sezione della propria area espositiva allestita all’interno del circuito dal nome: Expo Bici Turismo.

Una fiera nella fiera

Se l’intera expo mette in luce l’hardware della bicicletta, ovvero l’offerta tecnologica e di design del prodotto “bike”, con questo spazio si vuole sottolineare l’importanza del software ciclistico che potremmo ricondurre ai servizi offerti dalle destinazioni turistiche: dal noleggio della bicicletta alle escursioni con guide, dall’ospitalità organizzata alla copertura assicurativa. Con Expo Bici Turismo, una fiera nella fiera, i comprensori territoriali, gli assessorati regionali, le pro loco e le APT così come le associazioni alberghiere, avranno l’occasione di presentare al pubblico di appassionati la propria offerta di turismo in bicicletta.

«Crediamo nel settore sin dal 2019, anno in cui abbiamo cominciato a dedicare parte dell’area espositiva al cicloturismo e alla mobilità dolce. Ora i tempi sono maturi perché al tema venga dedicata un’intera area, con la speranza che si guadagni sempre più spazio. – ha sottolineato Francesco Ferrario di Taking Off – E a conferma della nostra attenzione a questi settori abbiamo in programma di portare Expo Bici Turismo a Roma, come evento autonomo e indipendente, che proporremo nella Capitale il 3 e 4 marzo 2023».

La crescita delle e-bike

Trascorrere le vacanze pedalando o scegliere delle escursioni all’aria aperta sono attività che sposano principi quali sostenibilità, sicurezza e salute, temi capaci di attivare circoli virtuosi in grado di valorizzare il territorio. Un modo di fare turismo ben radicato nella regione che ospita IBF, l’Emilia-Romagna, e che supporta il Festival della Bicicletta con APT Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna. In aggiunta, la maggiore accessibilità alle e-bike per prezzo, performance e comfort le rendono un “oggetto del desiderio” anche ai meno avvezzi al mondo delle due ruote. Il turismo legato alla bicicletta non è solo cicloturismo: eventi come granfondo e non competitive generano un follow up che ha ricadute positive sulla destinazione turistica.

«Si promuovono così anche forme di turismo alternative, più sostenibili e più radicate nelle destinazioni che ospitano questa tipologia di eventi» conclude Francesco Ferrario di Taking Off.

È possibile consultare il programma completo a questo link.

Registrazioni aperte a questo link.

Per maggiori informazioni: italianbikefestival.net