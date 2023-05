Tuttofood 2023 a Fiera Milano, l'appuntamento con il meglio dell'agroalimentare

Conto alla rovescia per Tuttofood 2023 di scena da lunedì 8 maggio e fino a giovedì 11 a Fiera Milano Rho, con il meglio del settore agroalimentare. La manifestazione di riferimento in Italia per l’eccellenza e l’innovazione sostenibile in tutta la filiera, celebra un anno record per l’agroalimentare, che ha visto l’export italiano crescere del +17% nel 2022 sul 2021, superando i 61 miliardi di euro in valore. Sono circa 2.500 i brand presenti nel capoluogo lombardo, di cui il 20% esteri provenienti da 46 Paesi. Tra i più rappresentati, nell’ordine: Spagna, Grecia, Paesi Bassi, Romania, Germania. Presenti per la prima volta espositori da Arabia Saudita, Isole Faroe, Sudafrica, Svezia. Ben 24 i consorzi di tutela di prodotti tipici italiani presenti tra i quali, solo per citarne alcuni, Aceto Balsamico di Modena, Gorgonzola, Mozzarella di Bufala Campana, Parmigiano Reggiano, Pasta di Gragnano, Prosciutto Toscano.

Interessante anche la presenza delle collettive sia nazionali sia estere. Tra le italiane, in rappresentanza di diversi enti, si segnalano le collettive delle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Liguria e Marche. Le collettive estere spaziano da quelle più settoriali, come Spagna, Irlanda o Norvegia, a quelle dedicate alle specialità nazionali quali Cina, Corea del Sud, Ecuador, Grecia, Macedonia, Polonia, Romania, Sudafrica, Thailandia, Ungheria o USA.

Tuttofood punto di riferimento del settore con 150 eventi in programma

Tuttofood è ormai accreditato sia in Italia sia all’estero come il punto di riferimento per i professionisti del settore grazie al concept che riunisce grandi brand e realtà di eccellenza in 7 padiglioni che valorizzano nelle tre macro aree del fresco, secco, surgelato e ittico, le affinità di filiera dei settori verticali.

Oltre 150 gli eventi, tra appuntamenti degli espositori e incontri organizzati da Tuttofood. Tra questi ultimi Retail Plaza, il format che analizza i cambiamenti nella distribuzione moderna, mettendo a confronto le aziende con esperti del settore. Evolution Plaza è l’area che la manifestazione dedica all’innovazione non solo tecnologica ma anche nei suoi aspetti socioeconomici, ad esempio nel nuovo format Confessioni a Tavola, direttamente. Ritorna infine per il secondo anno il Better Future Award, in collaborazione con Gdoweek e MarkUP.

In ottica di sostenibilità e responsabilità, contro lo spreco alimentare viene riproposta in collaborazione con diverse realtà del Terzo Settore anche l’iniziativa Tuttogood, che permette di recuperare al termine delle giornate di manifestazione gli alimenti ancora utilizzabili per destinarli a persone in stato di necessità tramite mense gratuite e banchi alimentari.

Numerosi i convegni organizzati

Il convegno inaugurale, Innovazione e sostenibilità per l’industria del food e dell’ospitalità, sarà già l’occasione per anticipare le tendenze e affrontare le future sfide del food & beverage, con la partecipazione di esperti e istituzioni italiane e internazionali, tra le quali la Fao che ha siglato una speciale collaborazione con Tuttofood 2023.

Oltre 800 buyer in arrivo a Tuttofood

Gli espositori incontreranno circa 800 buyer altamente profilati da 86 Paesi, selezionati da Fiera Milano con il supporto di ICE Agenzia, provenienti per il 29% dall’Europa, Italia inclusa; 32% dalle Americhe; 18% da Asia e Paesi CIS; 18% da Medio Oriente e Africa; 3% da Oceania. Le delegazioni più numerose si registrano, in particolare, da Stati Uniti e Canada, Emirati Arabi Uniti, Cina, Australia, India, Francia. Ai buyer selezionati si affiancano centinaia di buyer presenti proattivamente da tutto il mondo.

Il Green Trail nuovi percorsi dedicati a specificità alimentari

Novità nel layout espositivo, Il Green Trail: un percorso trasversale identificato da una specifica identità visiva e da una segnaletica dedicata, che aiuterà a scoprire prodotti green, plant based, km zero, ma anche salutistici, rich-in e free-from attraverso tutte le aree della manifestazione e negli stand di tutti gli espositori, facilitando scelte alimentari più salutari, sostenibili e responsabili. Tra i Paesi più attivi in questi segmenti Estonia, Francia, Germania, Irlanda e Paesi Bassi.

Non mancheranno masterclass e dimostrazioni pratiche

Tuttofood 2023: viaggio a 360° nel settore agroalimentare

Quella di quest’anno si preannuncia un’edizione particolarmente ricca, attraversata dal fil rouge sostenibile del Green Trail e declinata nelle macro-categorie del fresco, secco, surgelato e ittico. Che, oltre a rappresentare altrettante opportunità di business per gli operatori, svelano autentici gioielli per i palati più gourmand e curiosi.

Tra le novità presenti nel Salone la zebraola, una preziosa bresaola di zebra stagionata avvolta in tre strati di oro alimentare, o gli hamburger di coccodrillo del Nilo, entrambe con carni tutte da allevamenti autorizzati e sostenibili. Ma cucinate con ricette rigorosamente Made in Italy e insaporite da preziose spezie dal mondo come pepe di Tasmania, vaniglia Bourbon, pimento della Giamaica, olio di Argan o sale dell’Himalaya.

La zebraola

Ma qualche segreto ancora da scoprire lo celano anche le carni nostrane: a rivelarceli è Federcarni, che ci guida alla scoperta del lato nascosto di specialità come la luganega di Monza o il ragù alla bolognese.

I nuovi spazi veggie

Nuovi spazi in Fiera sono dedicati al plant-based, con piatti dedicati ai vegani che potranno trovare una lasagna vegetariana con più proteine e meno sodio, buona come fatta in casa ma pronta in pochi minuti in microonde. Magari da condire con un olio di semi di girasole della Bulgaria arricchito di vitamine e sali minerali. Oppure potete provare un paté vegetariano, o un hummus di lupini – quindi più ricco di proteine – in una comoda confezione “squeeze” da spremere.

Per unire il mangiar non solo sano e sostenibile, ma anche responsabile verso i Paesi emergenti, si può provare la farina di baobab, mentre i legumi ricoperti di cioccolato consentono di coniugare le proteine vegetali con un pizzico di trasgressione. Per un twist insolito e salutistico in un grande prodotto della nostra tradizione, invece, imperdibile la “Nera di Bufala”, la mozzarella di bufala al carbone vegetale.

Siete astemi o volete evitare i derivati del vino? Le proprietà benefiche della mela annurca campana, note da secoli, oggi si possono godere anche sotto forma di un pregiato aceto. Per un tocco esotico, l’aceto può essere anche di datteri. Datteri che, in manifestazione, saranno protagonisti di infinite declinazioni grazie alle finali del contest internazionale Dates Connection.

Il pesce a Tuttofood

La tendenza salutistica non poteva non conquistare anche un cibo considerato già salubre per eccellenza, come il pesce e il seafood in generale. Come? Per esempio, trasformando il più classico tonno in scatola che diventa tonno all’olio di oliva biologico.

E che dire di cibi di mare ancora più di specialità, come le vongole veraci, ma 100% biologiche, già pronte in un saporito condimento alla marinara, sempre bio?

Le anticipazioni per le Feste

Le sorprese non mancano nemmeno nel comparto tradizionale per eccellenza, le ricorrenze. Nelle prossime festività, oltre che con i dolci tipici, potremo festeggiare con un lussureggiante Albero di Natale realizzato con cioccolato bianco e pasta di pistacchio salato, in tre strati applicati artigianalmente. E se non sapete rinunciare ai sapori delle feste neanche durante l’anno, in arrivo per voi la brioche-panettone. Sono solo alcuni esempi delle infinite proposte che, spesso in anteprima, i 2.500 brand da tutto il mondo sono pronti a farvi scoprire agli stand.