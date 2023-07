Il turismo sostenibile protagonista a Hotel, la fiera internazionale di Bolzano

Secondo un'analisi condotta da EY Future Travel Behaviours, l'80% degli italiani ha ripreso a viaggiare per vacanza, e di questi il 74% fa scelte sostenibili. Sempre più persone sono preoccupate per le conseguenze ambientali generate dai mezzi di trasporto e sarebbero disposte a pagare un sovrapprezzo per limitare le emissioni di CO2 durante i viaggi. Il turismo green è diventato un elemento fondamentale anche nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, mentre l'Unione Europea ha adottato una strategia che considera gli impatti economici, sociali e ambientali del settore, promuovendo la competitività come motore di occupazione e coesione sociale. In questo contesto, gli operatori del settore turistico, che rappresentano un pilastro fondamentale dell'economia nazionale, hanno bisogno di strumenti adeguati per affrontare le numerose sfide che li attendono. Per rispondere a questa esigenza, si terrà ad ottobre, dal 23 al 26, “Hotel”, la fiera internazionale dedicata all'hôtellerie e alla ristorazione, presso i padiglioni di Fiera Bolzano. Questo evento offrirà quattro giorni all'insegna delle ultime tendenze, tecnologie e soluzioni per il settore, presentando le novità degli espositori e un ricco programma di eventi.

Ad ottobre la 47ª edizione di Hotel, la fiera internazionale di Bolzano

Inoltre, per il quinto anno consecutivo, si terrà il Sustainability Award, un premio organizzato in collaborazione con Fraunhofer Italia Research, Libera Università di Bolzano, Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige, Idm Südtirol-Alto Adige, Eurac Research e Provincia Autonoma di Bolzano. L'obiettivo di questo premio è riconoscere le aziende più meritevoli in termini di sostenibilità e il loro lavoro di ricerca e sviluppo.

“Hotel 2023”: le categorie che saranno protagoniste nella 47ª edizione

Le categorie di quest'anno saranno: Sustainable Technology, Circular Product Design, Sustainable Food&Drinks e Sustainable Tourism Pioneers, quest'ultima sponsorizzata da Idm. Le prime tre categorie sono riservate agli espositori di Hotel e si concentrano rispettivamente su prodotti e servizi con significative innovazioni tecnologiche, design globale sostenibile e utilizzo di materiali riciclati e/o riciclabili, nonché alimenti o prodotti con criteri di sostenibilità lungo tutta la catena di produzione. La quarta categoria è dedicata ai visitatori, in particolare agli esercizi del settore turistico in Italia (hotel, pensioni, B&B, rifugi alpini, agriturismi, chalet e bar) che dimostrano un impegno globale per la sostenibilità e si distinguono per soluzioni green nelle loro offerte o servizi. Le iscrizioni per il premio sono aperte fino al 10 settembre sul sito di Hotel.

Una novità di quest'anno è che le migliori 10 strutture selezionate riceveranno uno sticker digitale da utilizzare su tutti i canali di comunicazione per evidenziare la loro eccellenza. La cerimonia di premiazione si svolgerà nella serata del 23 ottobre. Tra i momenti chiave dell'evento, l'Hotel Connects Stage, un palco posizionato tra gli stand, rappresenterà uno dei luoghi principali della manifestazione, insieme al FieraMesse H1 Eventspace, che ospiterà i momenti di networking più importanti. Per ulteriori informazioni sulla fiera Hotel, è possibile visitare il sito web www.fieramesse.com/hotel.