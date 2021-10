Dolomiti Gourmet Festival, a Dobbiaco quattro giorni di sapori locali

Dieci gli chef les Collectionneurs, di cui nove rappresentanti la community italiana e uno quella francese, s’incontreranno a Dobbiaco dal 7 al 10 ottobre e, al fianco del carismatico collega Chris Oberhammer, animeranno le cucine di selezionati ristoranti e hotel per offrire un’esperienza di gusto unica ed esclusiva che prende il nome di Dolomiti Gourmet Festival.

Il ristorante Tilia

Il format

Come da tradizione, il Dolomiti Gourmet Festival prenderà il via con un caratteristico "mountain welcome" e quest’anno avrà come tema il barbecue. I gourmand saranno infatti invitati, giovedì 7 ottobre, al ristorante Weberhof per degustare una cena dove tutto sarà preparato alla brace e vedrà impegnati due chef della community che arriveranno per l’occasione dal lago, di Garda, Matteo Felter del Grand Hotel Fasano, e di Lugano, Michele Pili del Parco San Marco Lifestyle Beach Resort (menu di 5 portate, Euro 90, bevande incluse).

Il programma di venerdì

La giornata di venerdì 8 ottobre sarà all’insegna della sostenibilità e del territorio. I viaggiatori potranno prendere parte a una camminata alla scoperta di Dobbiaco, dei luoghi che sono stati d’ispirazione al compositore Gustav Mahler e dei produttori locali. Non mancheranno soste gastronomiche per gustare prelibatezze della Val Pusteria come patate al cartoccio delle più rare varietà, speck, pane di segale e anche pregiate carni e verdure dell’orto cucinate da Chris direttamente sul fuoco presso il Maso Klaude. Vino e birra artigianali accompagneranno le degustazioni, così come i succhi a base di fiori, erbe e frutti, preparati artigianalmente da Anita Mancini del Ristorante Tilia (dalle ore 10 alle 15, Euro 90). La serata sarà invece piena di sorprese grazie agli chef les Collectionneurs Enrico Marmo dell’Arborina Relais nelle langhe ed Andrea Costantini del Regina Adelaide Hotel a Garda che al ristorante Samyr delizieranno gli ospiti con uno speciale menu in cui i rispettivi concept di cucina contemporanea, piemontese e di lago, incontreranno e reinterpreteranno gli ingredienti a km0 (menu Euro 110, bevande incluse).

Il programma di sabato

La mattina di sabato 9 ottobre sarà interamente dedicata agli chef les Collectionneurs che prenderanno letteralmente ‘il volo’ con un esclusivo tour in elicottero tra le vette delle Dolomiti, scenari mozzafiato e nuovi punti di vista che saranno d’spirazione per la serata Chris&Friends. Una cena in grande stile che prevede un fashion-aperitivo nella Boutique Franz Kraler e un gala dinner al Grandhotel Toblach, rinomato centro culturale che ospita al suo interno la prestigiosa Gustaf Mahler Hall. Ed è qui che, tra atmosfere d’altri tempi e sinfonie in sottofondo, prenderà vita una serata altamente gourmet orchestrata da Oberhammer e scandita dalle specialità di talentuosi chef della community come Andrea Ribaldone di Identità Golose Milano, Emanuele Petrosino di Bianca Relais sul lago di Annone, Giuseppe Costantino del ristorante Terrazza Costantino nella provincia di Palermo, Pasquale Rinaldo di D’Amore Ristorante a Capri e dello chef francese Vivien Durand di Le Prince Noir, vicino a Bordeaux. Il menu prevede l’abbinamento di vini attentamente selezionati dalla sommelier Anita Mancini e la serata sarà allietata da musica live (menu di 6 portate, euro 220).

Chris Oberhammer

Finale con un brunch

L’ultimo appuntamento del Dolomiti Gourmet Festival, il 10 ottobre, sarà nella divertente e conviviale formula del brunch domenicale, sulla terrazza panoramica hotel-ristorante Dolomiten. Un’occasione per assaporare le tante specialità firmate da Massimo Spigaroli, chef-patron dell’Antica Corte Pallavicina in Emilia Romagna, che non mancherà di deliziare gli ospiti con alcuni assaggi dei salumi della sua tenuta. E per una originale degustazione di gelato, ecco debuttare sulle Dolomiti i gusti più insoliti realizzati dal maestro d’arte e campione del mondo di gelato Sergio Dondoli della Gelateria Dondoli a San Giminiano (aperitivo e menu all inclusive Euro 90).