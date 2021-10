Maratona delle Dolomiti, il 3 luglio la 35ª edizione. I... Ciüf coloreranno i passi

Un grande evento sportivo va preparato nei minimi dettagli e iniziando con largo anticipo non solo per quello che riguarda gli atleti, ma anche per quello che riguarda tutta l'organizzazione. Ecco perchè la Maratona delle Dolomiti, granfondo di ciclismo che si svolge nello straordinario scenario Patrimonio Unesco (da Corvara in Badia a Corvara in Badia), a tre mesi dalla conclusione dell'edizione 2021 sta già lavorando per l'edizione 2022.

La data prefissata è quella di domenica 3 luglio e la prima novità è nel numero di partecipanti che per l'edizione numero 35 saranno ridotti a 8mila. Poi, come da tradizione, la curiosità del tema che contraddistinguerà l'evento che per il 2022 saranno i Ciüf, ovvero i fiori traducendo dal dialetto ladino. «Sono trascorsi pochi mesi dall’edizione 2021, ma già fervono i preparativi per una nuova Maratona. Che sarà naturalmente ancora più bella. Perché? Perché tutti siamo natura e alla natura, ai Ciüf, alla flora, i fiori come si chiamano nel nostro idioma ladino, abbiamo voluto dedicare la prossima edizione. A chi sogna di parteciparvi auguro un buon autunno: qui i larici sono gialli, alcuni già infuocati. Anche così la flora si conferma espressione dell'assoluto», ha detto Michil Costa, mente e cuore della manifestazione ciclistica.

Inizia la strada verso la 35ª edizione

Come iscriversi

Per quanto riguarda le iscrizioni, queste scatteranno dal 13 ottobre con la preiscrizione online sul sito www.maratona.it e la finestra rimarrà aperta fino al 3 novembre. L'attesissimo sorteggio che assegnerà i numeri di gara si svolgerà nella seconda metà di novembre.





Le modalità per partecipare sono diverse: ad esempio è possibile acquistare un pacchetto alloggio (minimo 4 notti) + iscrizione garantita che vengono gestiti e venduti a partire dall’11 ottobre 2021 sul sito del tour operator ufficiale Holimites (www.holimites.com)

Oppure iscrivendosi a scopi benefici con i pettorali venduti esclusivamente online sul sito www.maratona.it il 23 novembre 2021 ed il 23 marzo 2022. Per maggiori informazioni (www.maratona.it/it/iscrizioni-di-beneficenza-2022)

I magnifici tre

Come sempre tre sono i percorsi che caratterizzano la Maratona dles Dolomites - Enel che si diramano lungo i passi epici delle Dolomiti rigorosamente chiusi al traffico. Pordoi, Sella, Gardena, Campolongo, Falzarego, Giau, Valparola: chiunque può mettersi alla prova e pedalare in scenari di bellezza incomparabile. E scoprire per l’ennesima volta che la natura, compresi i magnifici fiori che all’inizio d’estate colorano i prati e i campi intorno ai massicci rocciosi, è ciò che dobbiamo salvaguardare. Oggi più che mai.

La Maratona: 138 km e 4230 m di dislivello

Il Medio: 106 km e 3130 m di dislivello

Il Sellaronda: 55 km e 1780 m di dislivello

Dolomites bike day e Sellaronda bike day

Per chi non potesse partecipare alla tanto ambita Maratona dles Dolomites-Enel, nel mese di giugno si svolgono il Sellaronda Bike Day (sabato 11 giugno e 17 settembre 2022) e il Dolomites Bike Day (sabato 25 giugno 2022), due eventi ciclistici, non competitivi e accessibili a tutti, senza iscrizione. I due percorsi si snodano infatti sul tracciato della Maratona dles Dolomites-Enel, e su altri percorsi leggendari, rigorosamente chiusi al traffico motorizzato. Per informazioni: www.sellarondabikeday.com e www.dolomitesbikeday.it