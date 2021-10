A Volterragusto tartufo protagonista di una manifestazione che tocca il territorio

Sua maestà il tartufo sarà protagonista di Volterragusto, manifestazione che si terrà negli ultimi due weekend di ottobre nel comune in provincia di Pisa. Il cuore pulsante dell'appuntamento, infatti, è la 23° edizione della Mostra mercato del Tartufo Bianco e dei prodotti tipici dell'Alta Valdicecina. Qui diversi produttori locali proporrano non solo il fungo ipogeo ma anche formaggi, vino, confetture, dolci, cioccolato e molto altro ancora.

Gli espositori protagonisti di Volterragusto

Escursioni e passeggiate nel territorio circostante

Claim della rassegna che si terrà nei giorni di sabato 23 e domenica 24 ottobre e poi da sabato 30 ottobre a lunedì 1 novembre è: "Il cibo è cultura". Per questo, oltre alle bancarelle saranno organizzati diversi appuntamenti per unire enogastronomia e patrimonio storico, architettonico e paesaggistico. Non solo in città ma anche nei territori limitrofi. Ecco allora la visita guidata alle Saline di Volterra, con sguardo alla “cascata di sale” e assaggio di Birra al Sale; l'appuntamento alla Tartufaia di San Quirico insieme ai tartufai locali e ai loro inseparabili segugi; l'escursione nel Bosco del Brignone con degustazione degli “spiriti del bosco”; l'ormai tradizionale passeggiata “Di vigna in vigna” tra vigneti e vini locali.

Mostre ed esibizioni animeranno il centro città

In città, invece, si segnalano: la visita alla Torre del Maschio della splendida Fortezza Medicea oggi adibita a penitenziario, inclusiva anche degli Orti del Carcere; l'esibizione del Gruppo storico, sbandieratori e musici Città di Volterra in Piazza de' Priori; il Rinascimento a Tavola, affascinante percorso che la Pinacoteca Civica ha voluto dedicare all'arte dei banchetti alla Corte dei Medici; le originali mostre dedicata al tartufo, affiancate da incontri a tema, presso la Kalpa Art Living; e ancora il bookshop tematico "Cibo per la mente" presso la storica Libreria de l'Araldo, con imperdibile selezione di libri e pubblicazioni rigorosamente tartufocentriche.

Tartufo protagonista in mostre, bancarelle e appuntamenti di approfondimento

Al Palazzo dei Priori due appuntamenti di approfondimento

Contemporaneamente, all'interno di Palazzo dei Priori, la Sala del Maggior Consilio ospiterà importanti occasioni di incontro e riflessione con le iniziative La degustazione del vino nell'epoca dei social media, con Simona Geri (Sommelier Ais e comunicatore social) e Carlotta Salvini (miglior sommelier Fisar 2019); e Bio e sostenibilità, talk con il winemaker Roberto Cipresso seguito da degustazione con Sara Cintelli.

Il 31 ottobre verrà consegnato il Premio Jarro al giornalista Fabio Francione

Senza dimenticare uno dei momenti più attesi della manifestazione: il "Premio Jarro" riconoscimento destinato a chi in ambito professionale si sia distinto nella divulgazione della cultura della buona tavola. A ritirarlo, domenica 31 ottobre, il giornalista e scrittore Fabio Francione, curatore della nuova edizione de La Scienza in cucina e l'Arte di mangiar bene di Pellegrino Artusi (edizioni la Nave di Teseo 2020), per l'importante lavoro di promozione e divulgazione dell'opera che può essere considerata il libro fondativo della cucina italiana scritta da un grande Maestro in occasione del bicentenrio della sua nascita.