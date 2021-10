Auto e Moto d’Epoca, che passione!

Sono innumerevoli i motivi storici, artistici, enogastronomici per Padova. Ma dal 21 al 24 ottobre ce n’è uno in più, che a ben vedere rientra nel nostro patrimonio culturale. Negli spazi della Fiera, su 115mila metri quadri espositivi, torna Auto e Moto d’Epoca. L’edizione 2021, con la prestigiosa area mercato, le mostre e le grandi case automobilistiche da tutto il mondo, si annuncia come l’unica grande fiera europea del settore.

Fiat d'annata per la gioia dei collezionisti

Spazi espositivi esauriti

«A Padova ritorna la passione – racconta Mario Carlo Baccaglini, da più di trent’anni organizzatore del Salone - Il settore del classic continua a dimostrare una grande energia, gli appassionati di tutte le età crescono e si respira una grande voglia di partecipazione. Dealer e commercianti hanno risposto con entusiasmo e gli spazi espositivi sono andati a ruba. Collezionisti e amanti dei motori da tutto il mondo si danno appuntamento a Padova e noi siamo pronti ad accoglierli con molte novità».

La Vespa del film Vacanze Romane

I grandi marchi

Due le mostre esposte in fiera, accomunate dallo stesso titolo. “L’Italia che vince le corse” è infatti il fil rouge scelto dagli organizzatori per celebrare i grandi marchi italiani che hanno fatto la storia delle competizioni. Dalla collezione del Mauto, il Museo Nazionale dell’Automobile, arrivano le grandi italiane da pista: Ferrari, Lancia, Alfa Romeo, Fiat e Maserati. La seconda esposizione, da collezione privata, è interamente dedicata alle moto. Gilera, Moto Guzzi, Morini, MV Agusta, Rumi, Benelli e tante altre marche dell’epoca eroica delle moto nazionali.

La pluridecorata Lancia Delta HF Integrale

I club storici

Altra novità è l’importante partecipazione di Asi Automotoclub storico italiano che, ?per la prima volta, occupa metà del padiglione 4 insieme ai numerosi club federati. L’Asi ?Village si presenta all’insegna del patrimonio motoristico italiano e della Collezione storica della Carrozzeria Bertone che comprende 79 esemplari tra veicoli, telai e modelli.

La jaguar E-Type di Diabolik

Per informazioni: www.autoemotodepoca.com