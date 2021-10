Barolo en primeur 2021, asta di solidarietà e gusto per sostenere il territorio

Vino e solidarietà caratterizzeranno Barolo en primeur 2021, l’evento benefico che il prossimo 30 ottobre, al Castello di Grinzane Cavour, vedrà contendere 15 progetti no-profit abbinati ad altrettante barrique di Barolo da collezione che saranno donate ai più generosi benefattori durante un’asta in collaborazione con Christie’s. L’evento, presentato il 15 ottobre e promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in collaborazione con Fondazione CRC Donare e il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, sosterrà alcuni enti benefici che operano nel campo della salute, della ricerca, delle arti e della cultura, dell’inclusione sociale e della salvaguardia del patrimonio culturale.

Il vigneto del Castello di Grinzane Cavour

Arte, educazione e promozione del territorio: ecco i progetti in gara

L’asta del 30 ottobre (in collegamento simultaneo con New York), premierà 14 dei 15 progetti in gara. Il restante progetto benefico, invece, sarà protagonista durante l’Asta mondiale del Tartufo Bianco d’Alba che si terrà il 14 novembre. Tra i progetti presentati ci sarà:

il progetto di educazione attraverso l’arte e la ricerca dell’uguaglianza di genere in Cina del Forum filantropico Est-Ovest (EWPF), la piattaforma di collaborazione interculturale sui temi del cambiamento climatico, conservazione, sostenibilità, istruzione, leadership femminile;

il progetto di avvicinamento all’arte contemporanea e alla sostenibilità per bambini e famiglie promosso dal Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea;

il progetto di restauro e valorizzazione del Cantinone del 1600 di Villa Arconati, alle porte di Milano, da parte di Fondazione Augusto Rancilio, un ente con finalità di studio e ricerca nei campi dell’Architettura e Design;

il progetto di promozione e recupero dei saperi e del paesaggio dell’Alta Langa del Parco Culturale Alta Langa, un ente non-profit per la promozione dell’Alta Langa finalizzato allo sviluppo socioeconomico, culturale, turistico del territorio;

il progetto Thesaurus Monviso che intende mettere a sistema l’impegno dei giovani in ambito socioculturale e ambientale nel territorio delle Valli del Monviso realizzato dall’Associazione b612lab di Saluzzo, realtà internazionale di promozione delle politiche giovanili.

Le barrique pronte per l'asta del 30 ottobre 1/3 2/3 3/3 Previous Next

300 bottiglie in edizione numerata per sostenere le Langhe

Barolo en primeur è il primo grande evento che unisce la solidarietà al prestigio di un vino in affinamento e ribadisce l’importanza di fare sistema come mezzo per la promozione delle Langhe. Per sostenere questo obiettivo, le 300 bottiglie di Barolo Gustava 2020, frutto di un vigneto di 4 ettari nei pressi del Castello di Grinzane Cavour e disponibili da gennaio 2024, saranno numerate e vestite da un’etichetta creata per l’occasione da Giuseppe Penone, artista e scultore di fama mondiale.