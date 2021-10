Il vino è di… moda: torna la vendemmia nei negozi di Roma

Dal 19 al 24 ottobre torna nella Capitale la “Vendemmia di Roma”, il quarto appuntamento dedicato alla bellezza, all'eleganza e al gusto che segue quello milanese della Vendemmia nel Quadrilatero della moda. Il programma che unisce moda e lifestyle al il vino italiano è molto ampio e va dallo shopping alle degustazioni ai servizi nei punti vendita fino agli incontri tra addetti ai lavori su temi strategici per il rilancio della città.

Torna la Vendemmia di Roma

Nelle più iconiche piazze della città

La Vendemmia che coinvolgerà oltre 50 brand e altrettante cantine si svolgerà nelle strade del centro storico, tra via Condotti, piazza di Spagna, via Borgognona e via Bocca di Leone, e trasformerà le boutique e i negozi in vetrine e location per organizzare intrattenimento e promozioni. Previsto anche un articolato forum sulla città e la sua storica vocazione all'accoglienza.

A presentare l'appuntamento al St Regis Hotel sono stati Vittorio Cino (Direttore Generale Federvini), Stefano Dominella (Presidente Sezione Moda Design e Arredo di Unindustria), Romolo Guasco (Direttore di Confcommercio Roma), Giulia Urso (Assessore al Commercio del I Municipio), presentati da Andrea Amoruso Manzari, ideatore della Vendemmia che ha illustrato i legami che esistono tra il mondo della moda e quello del vino.

Evento in supporto al mondo del retail

«Oggi, il vero lusso non si identifica unicamente con l’oggetto da possedere - ha detto Amoruso Manzari - ma con la storia e le emozioni che esso riesce a trasferire. Questo evento vuole dare continuità, sicurezza e supporto al mondo del retail anche per altri eventi basati su questo tipo di relazioni con il consumatore».

Dal vino… alla moda

Per Stefano Dominella «fare un buon vino è molto vicino a realizzare una collezione di alta moda, prevede cura, passione, conoscenza del mercato e soprattutto competenza. Come il vino, anche la moda chiama alla sostenibilità: la moda usa i materiali dell’industria vinicole per tingere le fibre naturali, il brand di calzature Moreschi, ad esempio, ha nella sua collezione una capsule la cui pelle è colorata con il mosto del vino. E poi il vino chiama all’eleganza e un evento che ha il vino come protagonista ci porta ad essere più curati e glamour».

Unire le professionalità e le competenze - in una parola fare sistema per la città - è un'altra delle finalità della Vendemmia, come ha sottolineato Giulia Urso. «Stimola dibattiti e riflessioni - ha detto - dando un'importante contributo alla rinascita della vita della città, che il Covid ha inevitabilmente cambiato, e che ora è in un momento di transizione con la necessità di cambiare, di riprogettare il futuro». Ha anche suggerito di arricchire la manifestazione con aspetti culturali come arte e musica, aprendo anche al mondo delle Accademie. Vittorio Cino ha ricordato che il rapporto tra Roma e vino è antichissimo.

Il futuro del vino: passione enoturismo

L’espansione del vino in Europa si deve alle legioni romane che ovunque andavano costruivano vigne. Il mercato del vino è quello di maggior export: se in passato il vino italiano era considerato un vino “da tutti i giorni” adesso rappresenta una vera eccellenza mondiale, tanto che siamo i primi nella produzione di quantità. Non solo: il vino è socialità, emozione, viaggio. Non è un caso, infatti, che l’enoturismo nei borghi produttori di vino è il trend dominante.

Nella moda e nel vino serve unità

Anche per il vino, come per la moda, c’è bisogno di unità, è necessario andare oltre la frammentazione e fare sistema. Il tema dell’unità è stato analizzato anche da Romolo Guasco, che ha ricordato come Roma sia una città frammentata, e che è necessario creare tavoli unitari cui partecipi chi può fare sintesi tra aree e settori della città. È importante avere un sistema di imprese con una voce unitaria per un interesse comune. Ha anche auspicato il moltiplicarsi di iniziative come la Vendemmia, che aiuti a creare una città in cui accade qualcosa. Si sta lentamente uscendo dalla grande crisi dovuta alla pandemia ma Il mondo del retail ha ancora bisogno di sostegno, e soprattutto di riqualificazione delle aree commerciali più importanti, prima tra tutte il centro storico.

Il programma

Il programma parte la mattina del 19 ottobre a Palazzo Ferrajoli (Piazza Colonna 355) con il Forum “Re-Start”, per parlare di nuovi player e prospettive di investimento in una città destinata a grandi cambiamenti nei prossimi 10 anni. Tra i Relatori: Antonella Bertossi (Global Blue), Raffaele Pasquini (Aeroporti di Roma), Giulia Pessani (Class editori), Giuseppe Roscioli (Federalberghi), e Francesco Morabito (manager di MKTG, la società che organizza la manifestazione). Il forum è aperto al pubblico, previo accredito presso la mail della segreteria de La Vendemmia segreteria@lavendemmiaroma.it.

Sempre il 19, ma nel pomeriggio, a Palazzo Ferrajoli avrà luogo il Wine Tasting che la Vendemmia dedica ai vini Doc del Lazio con degustazioni e presentazioni di eccellenze del territorio. Saranno presenti circa 30 cantine tra le più prestigiose del comparto enologico di riferimento. A seguire, il 20 ottobre, si terrà il “vernissage” della manifestazione, il Gala Cocktail della Vendemmia nei cortili di Palazzo della Porta Negroni Caffarelli. Stante la concomitanza della Vendemmia con la Festa del Cinema si renderà onore alla “settima arte” focalizzando il binomio vino - cinema.

Ad accogliere gli ospiti con i vini della cantina Placido-Volpone ci sarà l’attrice e produttrice di vini Violante Placido. Tra gli ospiti, i vertici delle aziende del mondo del fashion, personaggi del mondo del cinema, imprenditori e produttori di vini. Si entrerà nel cuore della kermesse con le degustazioni nelle boutique il 21 sera, il “giovedì di Vendemmia”.

Tanti gli appuntamenti in programma

Apertura straordinaria, degustazioni e shopping

Come da tradizione avrà luogo l’apertura straordinaria dei negozi con i cocktail (su invito da parte dei singoli brand e degli organizzatori) e la shopping experience, quando la scalinata di Piazza di Spagna si illuminerà di rosso. Si continua nelle giornate del 22 e 23, in cui le boutique offriranno ai possessori delle Vip card alcuni servizi speciali, tra cui un brindisi di benvenuto, un Sales Assistant dedicato, consegna degli acquisti al proprio indirizzo, e l’apertura straordinaria in esclusiva su richiesta.

Gran Finale il 22 a Palazzo Ferrajoli, dove avrà luogo il Wine Tasting che la Vendemmia dedica al suo storico partner enologico, il Comitato Gran Cru d’Italia, con degustazioni delle 50 cantine più prestigiose, del panorama italiano. Sensibile ai temi della sostenibilità e al benessere del pianeta, i protagonisti de La Vendemmia hanno voluto quest’anno al loro fianco il WWF come Charity Partner della manifestazione. Al centro di questo progetto la Riserva di Macchiagrande: 280 ettari all’interno della Riserva naturale statale del Litorale Romano, è uno dei siti più significativi per la tutela e la conservazione dell’ambiente costiero. Un territorio caratterizzato da macchia mediterranea retrodunale e un bosco mediterraneo tra i più belli e conservati del litorale laziale dove predomina il leccio. Tra gli animali presenti: daino, istrice, volpe, tasso, barbagianni, allocco, assiolo e civetta, testuggine terreste di Hermann e, numerose specie di uccelli acquatici che frequentano abitualmente i canali di bonifica.

Necessario il Green pass e prenotazione

Per partecipare agli eventi oltre ad essere in possesso di Green Pass è necessario registrarsi sul sito e ottenere il QR Code via mail per accedere a tutti gli eventi. Per il Wine Tasting, avendo posti limitati, confermare la presenza via mail a segreteria@lavendemmiaroma.it.