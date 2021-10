Da Roma alla Champagne: bollicine al tramonto e vista spettacolare

Immersa nell’azzurro del cielo, avvolta dall’immensità di Roma, in un tempo ancora sospeso tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, Adèle, l’esclusivo Sky Bar della terrazza dello storico Hotel Splendide Royal, invita i suoi ospiti a intraprendere un viaggio in una regione unica e preziosa: la Champagne.

Da Roma verso la Champagne

Adèle, nel suo salotto sospeso tra cielo e terra decide di accogliere i suoi ospiti accompagnandoli in una degustazione di quella che è l’espressione più elegante, raffinata, esclusiva e divertente del vino: lo Champagne. L’8 ottobre, dopo aver raccontato l’Italia attraverso le degustazioni guidate durante gli aperitivi con i produttori delle diverse regioni d’Italia, lo Sky Bar dello Splendide Royal diventa la base di partenza per un viaggio verso la Francia, in una regione benedetta dal suolo e dal clima, al centro di una piccola catena collinare che si erge su una piana di gesso tagliata in due dalla Marna: la Champagne.

Il racconto di Olivier Bonville e Ferdinand Ruelle

A raccontare questo scrigno di gioielli un produttore, Olivier Bonville, erede di quarta generazione della Maison Franck Bonville. Sarà lui, insieme a suo genero, amante ed estimatore di vini, Ferdinand Ruelle, a presentare la nuova avventura della Maison: Odysèey 319. Come il viaggio di Ulisse, Odysèey è un percorso alla scoperta dei 319 Crus che si trovano nella Champagne. Un percorso che parte da un porto sicuro, che è casa, Avize.

Un itinerario condotto da due vignerons, Olivier e Fernand, con una profonda conoscenza del territorio e delle sue incredibili diversità e potenzialità espressive.

Cresciuto tra la cantina e i filari di vite, diplomato in enologia a Reims, esponente di una delle poche eccellenti realtà di Recoltant Manipulant, Olivier Bonville ha un animo innovatore. Le trasformazioni da lui compiute in cantina e in vigna, grazie al sostegno e alla collaborazione tecnica di Ferdinand Ruelle, sono approdate a un’agricoltura rispettosa dell’ambiente e sostenibile. Una produzione attenta alla preservazione della biodiversità dei suoli, all’abbandono di insetticidi e diserbanti, alla valorizzazione di queste preziosissime uve i cui nettari sono caratterizzati dalla freschezza e finezza dei suoli gessosi, dalla mineralità del sottosuolo argillo-calcareo, della Cote des Blancs, dalla complessità aromatica e dalla eleganza dello Chardonnay.

La ricchezza di espressione di questi terroirs è il motore e il propellente di questo viaggio. Ogni anno Odysèey 319 partirà alla scoperta di quei vignerons che con il loro lavoro fatto di passione per i loro luoghi e suoli, sapranno meglio interpretarli. Odysèey è un racconto di emozioni. Protagonista indiscusso della serata proposta da Adèle è dunque lo Chardonnay che nella zona di Avize trova la sua più alta espressione. Tre gli Champagne in degustazione, tre Chardonnay 100%, tre Grand Cru, tre espressioni diverse del territorio.

Odysèey 319

Brut- Blanc de Blancs – Grand Cru Lo spirito del viaggio inizia da questo champagne al quale un lungo invecchiamento in cantina consente di esprimere maturità e finezza, proprie dei grandi vini della Cote de Blancs. Al palato risulta morbido e persistente con note di prugna Mirabelle

Jour 1- Chardonnay Àvize- Le Levant- Blanc de Blancs- Grand Cru Il viaggio intornio ad Avize alla ricerca delle molteplici espressioni di questo terroir ci porta nella parte meridionale di Avize. Le Levant esprime le caratteristiche mature e articolate che donano lunghezza e complessità a questo champagne

Jour 2- Chardonnay Avize- Le Couchant- Grand Cru Una seconda espressione di Avize in questo champagne che esprime il territorio più a Nord, leggermente collinare, tra Avize e Cramant. Un vino rotondo, ampio e generoso, in cui predominano la finezza e l’eleganza dello Chardonnay.

Stefano Marzetti

Alla scoperta delle cucina di Stefano Marzetti

Questa degustazione da Adèle offre non solo la possibilità di dominare con lo sguardo una Roma immensa, illuminata dai suoi policromi tramonti in compagnia di ottimo Champagne, in un’atmosfera unica e sofisticata, ma anche di sperimentare una preview della cucina del suo famoso ristorante Mirabelle guidato dal suo istrionico e fantasioso chef Stefano Marzetti. Ad accompagnare i calici in degustazione ci sarà, infatti, un piccolo e intrigante menù studiato per esaltare la ricchezza e la preziosità di questo evento.

Menu della serata

Ostrica di benvenuto “Regal Oro” Irlanda

Tacos di mais con salmone affumicato, fragole e cremoso di yogurt, yuzu e pepe rosa

Tartare di tonno, guanciale e cialda di patate

Croccantino di foie gras, nocciole, cipolline caramellate e pan brioche al formaggio

Gambero rosso ai cereali con bbq allo zenzero

Caramella alla carbonara con guanciale e tartufo.

