Passeggiate nel vigneto e tour in cantina: 6 appuntamenti con DiVin Ottobre

Prosegue anche il prossimo fine settimana DiVin Ottobre, la rassegna di appuntamenti con cui i soci della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino danno il benvenuto all’autunno. Tra passeggiate nel vigneto e tour in cantina, con degustazioni finali, ma anche al museo e in luoghi storico artistici.

Sei iniziative per il secondo weekend di DiVin Ottobre



Passeggiando nel vigneto

Il via venerdì 8 ottobre, alle ore 14, presso la Cantina d’Isera, con Passeggiando nel vigneto, camminata nelle campagne circostanti e degustazione finale dei prodotti aziendali, accompagnati dalle specialità Biodebiasi, Caseificio Sociale di Sabbionara e Panificio Moderno. La quota di partecipazione è di 20 euro, gratuita per bambini e ragazzi. È richiesta la prenotazione chiamando il numero 0464 433795 o scrivendo a vinoteca@cantinaisera.it.



Enotour d’Autunno

Poco distante, venerdì 8 e sabato 9 ottobre, dalle 9 alle 18, si svolge Enotour d’Autunno nel Borgo dei Posseri ad Ala: agli ospiti verrà consegnata una cartina che condurrà a una serie di isole posizionate accanto ai vigneti, dove si potrà degustare un calice di vino aziendale nato proprio da quella particolare vigna in abbinata a specialità di Caseificio Sociale di Sabbionara e Salumeria Belli. La quota di partecipazione è di 25 euro nella giornata di venerdì, 30 euro in quella di sabato. È richiesta la prenotazione chiamando il numero 0464 671899 o scrivendo a info@borgodeiposseri.com.



L’Autunno e la Nosiola

Altri tre gli appuntamenti di sabato 9 ottobre: alle 14.30, infatti, a Vallelaghi si svolge L’Autunno e la Nosiola, trekking guidato di 9 km dedicato a questo vitigno autoctono, con visita finale alla Casa Caveau Vino Santo e all’Azienda Agricola Giovanni Poli S. Massenza, e degustazione di vini abbinata a prodotti del territorio del territorio, tra cui quelli di Panificio Pasticceria Tecchiolli. La quota di partecipazione è di 15 euro, 8 euro per bambini e ragazzi fino a 14 anni. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 7 ottobre chiamando il numero 353 4037389 o scrivendo a casacaveauvinosanto@gmail.com.



Doc&Dop con le Cantine Mezzacorona-Rotari

Alle 16.30, invece, a San Michele all’Adige, è previsto Doc&Dop: le Cantine Mezzacorona-Rotari apriranno le loro porte per una visita della cantina che si concluderà nella suggestiva Sala del Re, con degustazione guidata dell’intera linea di Millesimati AlpeRegis abbinata ad eleganti finger food di Ristorante Da Pino, pensati per valorizzare le varie stagionature e consistenze di Trentingrana, e i prodotti di Panificio Sosi. La quota di partecipazione è di 20 euro, 10 per bambini e ragazzi fino a 18 anni. È richiesta la prenotazione, chiamando il numero 0461 616300 o scrivendo a visite@mezzacorona.it, entro le ore 12.00 di venerdì 8 ottobre.



Dal giardino alla cantina

Mentre alle 17.00 presso il Giardino dei Ciucìoi di Lavis, è in programma Dal giardino alla cantina, con visita guidata dell’opera architettonica insieme ad Ecomuseo dell’Argentario e Albatros, passeggiata in centro storico a Lavis e degustazione finale presso Cantine Monfort. La quota di partecipazione è di 15 euro a persona. È richiesta la prenotazione contattando l’Ecomuseo Argentario al numero 335 6485650 o tramite la pagina www.ecoargentario.it/giardinodeiciucioi.



Autunno al museo

La giornata di domenica 10 ottobre, invece, si potrà trascorrere al Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all’Adige con Autunno a 10/10 al museo: dalle 14.30 alle 18.00, laboratori creativi a tema autunnale, una caccia al tesoro alla scoperta di particolarità degli oggetti esposti e una gustosa merenda finale, con i prodotti di Gelateria Serafini e La Corte dei Ciliegi. L’ingresso al museo è di 1 euro e non è richiesta la prenotazione.

della La Strada del Vino e dei Sapori del Trentino dà il benvenuto all’autunno



Green pass obbligatorio

DiVin Ottobre fa parte del calendario di manifestazioni enologiche provinciali denominato #trentinowinefest e viene organizzata in collaborazione con Bontadi Caffè, e con il supporto di Regione Trentino – Alto Adige, BIM dell’Adige e Comunità della Valle di Cembra.



Per partecipare alle iniziative è necessario essere in possesso del Green Pass. Dettagli, costi e informazioni sulle prenotazioni sono disponibili sul sito tastetrentino.it/divinottobre.