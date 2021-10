Voghera fa da teatro a un weekend dedicato al Pinot Noir

Saranno cinquanta (ma forse di più) i locali e i negozi di Voghera che, in questo fine settimana (8-10 ottobre), apriranno le loro porte e offriranno le loro vetrine per ospitare e proporre i vini di altrettanti produttori di un solo, nobile vitigno: il Pinot Noir. Uva che, a tutte le latitudini, dalla Champagne alla Sicilia, regala sempre prodotti di altissimo livello. E, soprattutto, che si esprime in molte sfumature diverse: dal rosso classico, più o meno invecchiato, in legno o in acciaio, alle vinificazioni in bianco e in rosé, fermo o in bollicina. Insomma: un vero e proprio caleidoscopio di sensazioni visive, olfattive e gustative.

Le colline dell'Oltrepò Pavese

Il calendario

La manifestazione, organizzata dal Movimento Turismo del Vino Lombardia, si svilupperà nell’arco delle tre giornate di venerdì 8 (dalle 18 alle 20), sabato 9 (dalle 16 alle 20) e domenica 10 ottobre (dalle 11 alle 19). Sarà quindi possibile provare tutti i vini presentati, passeggiando per le vie della città, in una cornice di calore e condivisione per la passione del vino, gustando anche prodotti locali e piatti della tradizione.

«Abbiamo scelto Voghera per celebrare il Pinot Noir - spiega Carlo Pietrasanta, presidente Movimento Turismo del Vino Lombardia - perché è la città più importante dell’Oltrepò Pavese, a sua volta una delle regioni vitivinicole italiane dove questo importante vitigno internazionale raggiunge i suoi migliori risultati. La manifestazione di quest’anno intende quindi replicare i lusinghieri risultati della prima edizione, che si è svolta l’anno scorso, coinvolgendo un numero ancora maggiore di negozi e locali vogheresi e anche di produttori”.

Nel corso della manifestazione sarà presentato - domenica alle ore 17 - il libro “Never quiet” di Oscar Farinetti (con la presenza dell’autore) e sarà assegnato il Premio alla più bella vetrina a tema della città.