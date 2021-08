In Giappone alla scoperta dei bagni pubblici

Un viaggio nei sento, i bagni pubblici di Tokyo? Potrebbe sembrare una proposta strana, e non allettante, per chi non conosce la cultura giapponese. Perché i sento sono sale con vasche pubbliche e sono diffusi in tutto il Giappone. Le origini di questa tradizione risalgono al periodo Heian (794-1185) e il primo sento a Edo, l'attuale Tokyo, fu costruito nel 1591. A celebrare quelli della capitale persino un festival. Tokyo Sento Festival 2020 è un evento organizzato congiuntamente dal Tokyo Metropolitan Government e dall'Arts Council Tokyo della Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture, come uno dei "Tokyo Tokyo Festival Special 13", che sono 13 progetti selezionati tra i candidati. Questo evento si svolgerà in circa 500 stabilimenti balneari pubblici in tutta Tokyo fino al 5 settembre 2021, con un progetto artistico sento, una raccolta di timbri e altro. Questo evento era originariamente previsto per il 2020 ma è stato posticipato a causa delle contromisure per il Coronavirus.

Il Tokyo Sento Festival Project

I bagni pubblici, conosciuti come sento, esistono dal periodo Edo (1603-1867) e hanno avuto una forte influenza sulla cultura popolare. I sento sono serviti come centri comunitari dove i vicini possono aggiornarsi sulle notizie locali e scambiarsi piccole chiacchiere, oltre a godersi un rilassante bagno in vasche spaziose. Questo progetto è stato avviato per aiutare le persone a comprendere meglio la cultura del sento e i suoi molti benefici. Tende speciali noren e bandiere decorative disegnate dall'artista manga Mari Yamazaki sono appese all’esterno di circa 500 strutture sento in tutta la città, indicando la partecipazione al Tokyo Sento Festival.



Ogni sento il suo stile

Ogni sento ha le sue caratteristiche e il suo stile, e questo è più evidente nei murales giganti nelle aree di balneazione. I dipinti nelle condizioni umide dei bagni pubblici si danneggiano col tempo e sono una forma di arte effimera che deve essere sostituita ogni pochi anni. Come le mostre in un museo, il tempo in cui queste opere d'arte possono essere godute è limitato, rendendo ogni visita potenzialmente unica.



Per riflettere questa esperienza, il Sento Art Project ha chiesto a un gruppo di artisti di varia estrazione e genere di mostrare il loro lavoro su murales in quattro sento selezionati a Tokyo. Tutte e quattro le opere saranno rimosse dopo la fine dell'evento. Mizuki Tanaka, un famoso artista di sento, ha supervisionato tre delle quattro opere.



Le opere del Sento Art Project

“Miitsuketa! (I Found It!) -Yu” presso Benten Yu, Kichijoji



L'eminente art director e illustratore Ichio Otsuka si è ritagliato una carriera versatile in tutto, dagli spot televisivi e pubblicazioni al design di costumi e personaggi. Attualmente è direttore artistico per il popolare programma della NHK Miitsuketa! e ha progettato un murale utilizzando i personaggi dello show per deliziare sia i bambini che gli adulti.



Sede: Benten Yu

Indirizzo: 2-27-13 Kichijoji-honcho, Musashino City

Stazione più vicina: Stazione Kichijoji



“Ancient Balaneion no Yu” presso Hachiman Yu, Yoyogi-hachiman



L'artista di manga e saggista Mari Yamazaki è famosa per la sua premiata serie di manga "Thermae Romae", che segue un architetto che viaggia nel tempo dall'antica Roma al Giappone di oggi. Si ispira ai costumi e alla tecnologia dei bagni giapponesi e ne porta un po' con sé nell'antica Roma. Questo dipinto è un'immagine di un bagno pubblico nell'antica Grecia chiamato "balaneion".



Sede: Hachiman Yu

Indirizzo: 1-2-10 Tomigaya, Shibuya-ku

Stazione più vicina: Stazione Yoyogi Hachiman



“Art “Yu’rut” Hagi no Yu, Uguisudani



Takeru Aoki e Kiyomi Hoshi, entrambi molto acclamati nel genere "art brut", hanno creato questo murale. Aoki è noto per le sue opere riccamente colorate e potenti, mentre Hoshi è noto per il suo approccio impavido e dinamico, spesso raffigurante animali. Quest'opera esprime il tema "l'abbondanza viene dalle connessioni umane".



Sede: Hidamari no Izumi Hagi no Yu

Indirizzo: 2-13-13 Negishi, Taito-ku

Stazione più vicina: Stazione Uguisudani



“Yuransen” presso Konparu Yu, Ginza

Daijiro Ohara è un graphic designer che crea sia design editoriale che di packaging, oltre a impegnarsi in mostre e workshop. Il suo lavoro combina l'arte contemporanea con l'arte tradizionale in stile Sento e fa largo uso di projection mapping, creando un tocco unico.



Sede: Konparu Yu

Indirizzo: 8-7-5 Ginza, Chuo-ku

Stazioni più vicine: Stazione Shimbashi, Stazione Ginza



Collezione dei timbri

I visitatori di uno qualsiasi dei circa 500 sento partecipanti in tutta Tokyo possono collezionare timbri ad ogni visita. Dopo aver raccolto un determinato numero di timbri, i partecipanti hanno diritto a ricevere uno speciale asciugamano tenugui in cotone del Tokyo Sento Festival 2020 (fino ad esaurimento scorte). La campagna terminerà il 5 settembre 2021 o quando i sento partecipanti avranno esaurito gli asciugamani tenugui.