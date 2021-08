Bergamo, Strachítunt e formaggi bergamaschi all'Estivo di Sant'Agostino

Negli ultimi sei anni, l’Estivo di Sant’Agostino a Bergamo è stato lo spazio dove le migliori proposte enogastronomiche della bergamasca si sono interfacciate con il pubblico in un ambiente gioioso fatto di musica e relazioni sociali, puntando alla cultura e al divertimento. Quest’anno, tra le diverse proposte che interesseranno tutto il mese di agosto, sabato 28 e domenica 29, in collaborazione con il Consorzio per la tutela dello Strachitunt Valtaleggio, l’Istituto Superiore San Pellegrino Terme e Non Solo Pizza, il tema saranno i formaggi della Val Taleggio, splendida vallata orobica, e in particolare dell’iconico Strachítunt Dop, uno dei formaggi Principi dello Orobie.

Strachitunt Dop

I piatti gourmet per valorizzare le eccellenze bergamasche

Insieme alla proposta di taglieri di formaggi e pizze a tema, il professore e chef Francesco Zurolo insieme agli studenti dell’Istituto Superiore San Pellegrino Terme proporranno 2 ricette che vedranno proprio lo Strachítunt Dop come ingrediente principale: Margottino della tradizione con cuore di Strachítunt Dop, croccante di salame e balsamo dolce di Valcalepio; Risottino con scarola giovane dei Colli di Bergamo, Strachítunt Dop e fumo intenso di limone.

La volontà di comunicare un territorio e le sue produzioni

La collaborazione tra il Consorzio dello Strachitunt e la scuola di San Pellegrino Terme è attiva da anni, alternando e unendo l’organizzazione di eventi e momenti di formazione, con la finalità di valorizzare i prodotti caseari brembani e in particolare lo Strachítunt Dop. Una collaborazione che è nata dalla necessità di poter comunicare ai giovani l'importanza che questi prodotti hanno per il territorio e le persone che ci lavorano, oltre a rappresentare una grande ricchezza culturale. Uno scambio proficuo e reciproco, che si concretizza anche in questa nuova collaborazione con Non solo Pizza e con il Parco Sant’Agostino, in quanto l'evento rappresenta l'opportunità per comunicare i prodotti bergamaschi in un contesto d’eccellenza e altamente simbolico quali sono le mura di Bergamo Alta, recentemente riconosciute patrimonio Unesco, proprio come la stessa Bergamo è stata insignita, sempre da Unesco, del titolo di Città Creativa della Gastronomia, grazie soprattutto al valore trainante della produzione casearia del territorio montano delle Cheese Valleys, le valli orobiche.

Un evento significativo quindi perché, grazie al valore dei piatti che verranno proposti, fornirà l’occasione per un vasto pubblico di gustare e conoscere alcune eccellenze gastronomiche bergamasche ed entrare in contatto con realtà che si occupano di tutelarle, valorizzarle, comunicarle e insegnarle.

Sant'Agostino a Bergamo

Lo Strachítunt e i suoi amici: tutte le informazioni necessarie

Date e orari:

sabato 28 agosto 2021 dalle ore 19.00 alle ore 1.00; menù: tagliere di formaggi delle Val Taleggio, pizza e margottino della tradizione con cuore di Strachítunt Dop, croccante di salame e balsamo dolce di Valcalepio.

domenica 29 agosto 2021 dalle ore 12.00 alle ore 15.00; dalle ore 19.00 alle ore 1.00; menù: tagliere di formaggi delle Val Taleggio, pizza e riso con scarola giovane dei Colli di Bergamo, Strachítunt Dop e fumo intenso di limone.

Luogo: Estivo Parco di Sant’Agostino, Bergamo Alta, via Fara 1

Partnership: Consorzio per la tutela dello Strachitunt Valtaleggio, Istituto Superiore San Pellegrino Terme, Non Solo Pizza

Per prenotare, consultare il sito www.borgosantagostino.com oppure la pagina Facebook Giro Mura.