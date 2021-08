Cortina indirizzo per buongustai con quatto eventi in programma

L’estate non è ancora finita, e porta tra le Dolomiti Patrimonio Unesco (e in tavola) tutta l’eccellenza dei sapori ampezzani. Con quattro appuntamenti che si susseguiranno da fine agosto alla prima metà di settembre. Comune denominatore: la promozione della qualità dei prodotti territoriali e di un “dialogo culinario” tra chef locali e internazionali, tra operatori del settore e non. Si parte con il Cortina Summer Party, il 26 agosto. Il 3 e 4 settembre è la volta di Scoop!, mentre Genesis si terrà dal 10 al 13 settembre, infine The Queen fo Taste l’11 e 12 settembre.

L’estate di cortina continua, all’insegna del gusto



Cortina Summer Party, picnic mondano

Il Cortina Summer Party è uno degli appuntamenti più attesi dell’estate di Cortina, ormai una tradizione imperdibile per tanti ampezzani e non solo: l’appuntamento con la dodicesima edizione è giovedì 26 agosto dalle 12.30, nei prati del Rifugio Socrepes, per un picnic speciale e “mondano”, in perfetto stile tirolese. Ben 20 gli stand enogastronomici dove gli ospiti potranno gustare il meglio della cucina locale, sia tradizionale che rivisitata per l’occasione da alcuni dei più importanti ristoranti del territorio, insieme a qualche chef ospite. Non mancheranno ottimi vini selezionati con il coinvolgimento anche di enoteche locali.



Tra le eccellenze delle cooperative del territorio

Venerdì 3 e sabato 4 settembre l’evento Scoop!, promosso da Confcooperative Belluno e Treviso, per il terzo anno farà scoprire le eccellenze delle cooperative del territorio – dai formaggi pluripremiati ai vini dal successo internazionale, dai mieli delle Dolomiti ai prodotti dolciari e alle conserve, dolci e salate – affiancando alla promozione dei prodotti agroalimentari degustazioni gourmet, show cooking, eventi e spettacoli. Il tema scelto, “Il gusto della sostenibilità”, evidenzia lo scopo della manifestazione: mostrare e rendere tangibile l’importanza delle imprese cooperative per l’economia locale, ma anche raccontare come queste stiano sviluppando percorsi virtuosi di sostenibilità, nel rispetto dei valori cooperativi e degli Obiettivi per lo Sviluppo indicati dall’Agenda 2030.



Cosa si mangiava in passato?

“Per capire cosa mangiamo oggi bisogna tornare alle origini di tutto”: è questo il concept dell’edizione zero di Genesis Powered by Fideuram Private Banker, l’evento ideato dallo chef Riccardo Gaspari e da Ludovica Rubbini, proprietari del ristorante stellato SanBrite di Cortina d’Ampezzo, e dedicato alle origini primordiali della cucina attraverso un percorso di riscoperta, dall’ingrediente al piatto.



Dal 10 al 13 settembre appassionati di enogastronomia, chef italiani e internazionali si daranno appuntamento nel cuore delle Dolomiti ampezzane per celebrare il buon cibo, la terra e l’ambiente, assaporando gusti autentici e vivendo emozioni sensoriali uniche. Durante i tre giorni, gli ospiti verranno invitati a spegnere i loro cellulari e a vivere esperienze emozionanti, in piena sintonia con il paesaggio alpino, facendo attività come yoga all’alba, escursioni in e-bike, workshop e una cena attorno al fuoco, pernottando in una tenda riscaldata.



The Queen of Taste

Un vero e proprio “food festival”, organizzato dall’Associazione Cortina For Us insieme allo Chef Team Cortina: The Queen of Taste, in programma sabato 11 e domenica 12 settembre, ha l’obiettivo di promuovere la tradizione culinaria ampezzana grazie al coinvolgimento dei migliori protagonisti della ristorazione locale, in un “dialogo d’eccellenza” con diversi chef stellati di fama internazionale. Momenti clou del weekend, lo StrEat Chef sabato sera (appuntamento itinerante che strizza l’occhio all’idea di “street food”, aggiungendo un tocco di eleganza) e lo StrEat Lunch domenica (tradizionale tavolata lungo Corso Italia per un pranzo esclusivo).