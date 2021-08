San Daniele del Friuli festeggia il suo prosciutto e non solo

A causa della situazione pandemica, Aria di Festa, la storica manifestazione dedicata al Prosciutto di San Daniele Dop, è stata rinviata a giugno 2022 ma San Daniele del Friuli (Ud) celebrerà egualmente il suo prodotto principe in un evento di fine estate, anche se di dimensioni più contenute e con tutte le garanzie di massima sicurezza. Nelle piazze e nelle strade della cittadina, la sua unica sede produttiva, il 28 e 29 agosto si svolgeranno, infatti, varie iniziative secondo un programma predisposto dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele in accordo con il Comune. Saranno confermate alcune iniziative come le visite guidate negli stabilimenti di produzione, i corsi e laboratori di degustazione e gli showcooking ma, per garantire la sicurezza per tutti gli ospiti, nonché il rispetto delle norme sanitarie vigenti, sarà possibile prendere parte alle attività in programma unicamente previa prenotazione.

Aspettando … Aria di Festa 2022



Alla scoperta dell’arte del prosciutto

Come da tradizione, in questa festa che da 35 anni attira tanti visitatori, nei luoghi adibiti alla produzione del Prosciutto di San Daniele i Mastri prosciuttai mostreranno l’arte della lavorazione e la stagionatura del prosciutto mentre il pubblico nei vari laboratori educational avranno la possibilità di conoscere le tecniche della degustazione e dell’analisi sensoriale del prodotto. In abbinamento potranno essere apprezzati i vini del Friuli-Venezia Giulia.



Oltre il prosciutto, un territorio unico

In programma anche uno showcooking con il cuoco e personaggio televisivo Simone Rugiati, nonché un talk con alcuni ospiti. Per potenziare le attività di promozione dell’evento a medio e lungo periodo, il Consorzio aprirà nell'occasione le porte ad agenti di viaggio, tour operator, travel blogger, influencer e giornalisti. L’obiettivo è mostrare loro il legame profondo che unisce il Prosciutto di San Daniele al territorio in cui viene prodotto, prendendo parte a esperienze e percorsi sensoriali. Il tour coinvolgerà anche altre località, oltre la città del prosciutto.



Inoltre, saranno accolti, all’interno delle attività programmate, i gruppi turistici già organizzati dalle agenzie di viaggio per il tradizionale appuntamento di giugno poi annullato.



Picnic nel parco del Castello

Nel centro storico della città all’interno del Parco del Castello di San Daniele, si svolgerà un evento formato pic-nic, accessibile al pubblico, sempre previa prenotazione, ma per quest’anno, non sono previsti stand gastronomici. Mescita e degustazioni saranno gestite direttamente dai titolari dei locali nei propri spazi.



«Dopo le interruzioni nello svolgimento di Aria di Festa nel 2020 e nel 2021 per il perdurare della pandemia - ha detto il direttore generale del Consorzio del Prosciutto di San Daniele Mario Cichetti- vogliamo richiamare l’attenzione sul tradizionale appuntamento estivo con l'evento “Aspettando … Aria di Festa 2022”, un appuntamento speciale, con alla base alcune delle principali attività della manifestazione che coinvolge le realtà del territorio – amministrazione comunale, esercenti del centro storico e associazioni locali – per la promozione del nostro prodotto e del suo luogo d'origine».

La filiera del Prosciutto di San Daniele Dop comprende 31 stabilimenti produttivi



La filiera del Prosciutto di San Daniele Dop comprende 31 stabilimenti produttivi, tutti nel solo comune di San Daniele del Friuli come da disciplinare, 3.641 allevamenti e 47 macelli nelle regioni previste dal disciplinare. L'obiettivo di produzione per l'anno in corso è fissato a un totale complessivo di circa 2.700.000 prosciutti, secondo il piano di regolazione approvato dal Ministero delle Politiche Agricole per il triennio 2021-2023. Lo scorso anno sono stati 2.540.000.