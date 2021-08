Malghe Aperte in Lombardia per promuovere la gastronomia e il turismo montano

Porte aperte nelle malghe, per gustare i formaggi e scoprire le montagne lombarde. Dopo un'estate di duro lavoro, domenica 5 settembre sarà l'occasione per festeggiare gli alpeggiatori (e i malghesi) e i luoghi, fra le colline e montagne, che li hanno ospitati. Torna infatti ''Malghe Aperte''.

Malghe Aperte, il 5 settembre in Lombardia

Tour alla scoperta degli alpeggi e dei loro sapori

L'iniziativa, promossa dalla Regione Lombardia e organizzata dell'Ersaf, l'Ente di sviluppo agricolo, in collaborazione con i Consorzi di tutela dei formaggi locali. Durante la giornata, gli alpeggiatori faranno da ''ciceroni'' ai visitatori delle malghe per far conoscere il loro duro e prezioso lavoro con il supporto dei tecnici dei Consorzi. Mostreranno le tecniche e i segreti per la produzione delle eccellenze casearie lombarde. Prodotti che potranno anche essere degustati in abbinamento con i vini locali.

Obiettivo: promuovere le eccellenze casearie

L'obiettivo della Regione è quello di sviluppare il sistema lombardo degli alpeggi nei quali si producono formaggi Dop come Silter, Nostrano di Valtrompia, Formai de Mut, Strachitunt, Bitto-Casera.