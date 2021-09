Appassionato di formaggi? Ecco cosa non perderti a Caseus Veneti

Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (Pd) ospiterà ancora una volta Caseus Veneti dal 25 al 26 settembre 2021, l’evento punto di riferimento per il comparto produttivo e un appuntamento da non mancare per i consumatori che amano la qualità. Centinaia i formaggi in gara e decine gli appuntamenti dove degustare le proposte di abbinamento, aperte proprio in queste ore le prenotazioni per diventare degustatori di pizza con i formaggi Dop, panini, o piatti pensati da chef che arrivano da tutta la regione.

Centinaia i formaggi in gara e decine gli appuntamenti. Foto: Facebook



Primo concorso del Panino Veneto Dop

Tra le novità il Primo Concorso del Panino Veneto Dop, destinato a pub e paninoteche della regione dove i partecipanti saranno divisi per province, ad ognuna delle quali verrà assegnato un formaggio da valorizzare. Il miglior panino verrà votato prima da una giuria popolare e poi da quella tecnica.



Tra cooking show e sostenibilità

In programma anche i cooking show, il cui filo conduttore sarà la sostenibilità, in termini di cura e attenzione nei confronti dell’ambiente e della cucina, argomento che verrà trattato in 7 appuntamenti dove altrettanti chef interpreteranno in chiave sostenibile le 7 denominazioni DOP. Tra i presenti: Simone Selva (Wistèria,VE) Nicolò Pinto (Vittoria dal 1938, VE), Serghei Hachi (Osteria Al cantinon, VE), Giovanni Merlo (La Paterna, TV), Davide Di Rocco (Di Rocco Bistrot,VE), Edoardo Caldon (Fuel, Ristorante in Prato, PD), Samir Xhaxhaj (Ristorante La Canonica, VR).



La festa per le 7 denominazioni

Una festa del gusto promossa dalla Regione del Veneto che rende onore alle 7 denominazioni di origine protetta Dop e dà lustro a tutti i formaggi di pregio prodotti: durante Caseus Veneti saranno, infatti, consegnate 39 medaglie, tante sono le categorie casearie lavorate nei confini regionali.



Formaggi in gara

Il 17° Concorso Regionale dei Formaggi del Veneto lascerà spazio anche al 3° Concorso Nazionale dei Formaggi di Fattoria, piccole produzioni sulle quali Caseus Veneti pone da sempre l’attenzione. Non mancheranno i gemellaggi con altre eccellenze, come i prodotti enogastronomici del Friuli-Venezia Giulia e dei territori gardesani come l’olio Garda Dop; spazio inoltre ad Anag, associazione nazionali assaggiatori grappa, al grande spiedo della Pro Loco di Sernaglia della Battaglia (TV) e alle bollicine del Consorzio Prosecco Doc e Consorzio Vini Asolo Montello che accompagneranno le degustazioni.



Beneficienza e sicurezza Covid

Confermato il percorso a senso unico che ha caratterizzato la mostra nel 2020 e che ha accompagnato le migliaia di visitatori in tutta sicurezza nell’ampio parco della villa tra mercatino delle eccellenze, mostra mercato dei caseifici, incontri con i casari e con la fattoria di Arav, associazione regionale degli allevatori.



Un evento che prosegue nel segno della solidarietà con le iniziative come “Forme di solidarietà” dove, ad un prezzo simbolico, verranno vendute le forme in concorso destinando il ricavato della vendita a Life Inside onlus, Città della Speranza e Fondazione Lucia Guderzo.



Ad anticipare Caseus Veneti la cena solidale che si terrà giovedì 23 settembre all’Agriturismo La Penisola a Campo San Martino (Pd) il cui ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.



Convegno dedicato agli addetti al settore

Villa Contarini ospiterà, infine, il convegno internazionale, dedicato agli addetti del settore, che venerdì 24 settembre farà il punto sulle grandi produzioni che distinguono il territorio Veneto ma anche sull’eccellenza della materia prima.

In programma anche i cooking show. Foto: Facebook

Nella mattinata di domenica 26 settembre a prendere la parola sarà anche Giuseppe Calabrese, in arte Peppone, volto noto di Linea Verde che indagherà il rapporto tra formaggio e territorio.

Per tutta la durata dell’appuntamento verrà richiesto il massimo rispetto delle norme anti covid-19 e l’esibizione del green pass per i partecipanti. Tutte le attività sono ad ingresso gratuito, necessarie le prenotazioni sul sito www.caseusveneti.it.

Montasio porta in vetrina la sua tipicità

Una Dop, due Regioni: si presenta così la dop Montasio friulano-veneta alla manifestazione Caseus Veneti. «Dove c’è qualità c’è il formaggio Montasio - dichiara il presidente del Consorzio di tutela, Valentino Pivetta; con gli oltre 40 nostri caseifici consorziati che abbracciano il territorio del Friuli Venezia Giulia e del Veneto Orientale lavoriamo sulla tipicità, un aspetto qualitativo al quale i consumatori prestano attenzione e una crescente importanza. La valorizzazione dell’identità, la storia e la tradizione della nostra arte casearia offre un reale valore aggiunto alla nostra Dop, un formaggio sano, genuino, controllato e senza lattosio. E in questa manifestazione/concorso il Montasio saprà esaltare i palati dei visitatori nelle sue diverse stagionature». Nella due giorni tanti sapori saranno declinati in decine di appuntamenti, dai cooking show presentati da rinomanti Chef alle degustazioni guidate con maestri assaggiatori e poi pizze con i formaggi Dop e tanto altro ancora.