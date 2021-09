Durello and Friends si fa in due! Tra Montagnana e Verona assaggi e sorprese

Anche quest’anno il Durello and Friends avrà ben due appuntamenti per festeggiare la bollicina berico scaligera. Nel 2021 i motivi per festeggiare sono tanti, dal libro appena edito “Il Durello dei Monti Lessini”, alla certificazione Biodiversity Friends che sta procedendo a passi da gigante e che arriverà con molta probabilità entro la fine dell’anno.

Durello and Friends si fa in due



Si parte a Montagnana

Si parte la prima settimana di ottobre, dal 1 al 3 ottobre a Montagnana (Pv) per il Montagnana Wine Festival dove nel cortile d’arme del castel San Zeno parte l’anteprima dell’edizione 2020 di Durello & Friends, con la possibilità di incontrare i produttori e degustare i vini. Il biglietto di euro 15 comprende 9 coupon da usare per le degustazioni di vino e cibo per tutta la manifestazione.



Ritorno a Verona

Durello and Friends ritorna poi a Verona l’8 il 9 e il 10 ottobre durante Hosteria Verona. Un luogo straordinario racchiuderà, infatti, le 33 case spumantistiche della denominazione: la Loggia di Frà Giocondo in Piazza Dante. Per le tre giornate si potranno assaggiare tutte le espressioni del Lessini Durello, dal più fresco e immediato metodo italiano fino ai complessi e intriganti metodo classico. Il biglietto di euro 20 comprende 9 token di degustazione.



La presentazione del libro

Due i momenti di presentazione del libro alla stampa e al pubblico degli enoappassionati. Uno il 2 ottobre alle 18:30 a Montagnana e l’altro il 10 ottobre alle ore 11:00 presso la loggia Antica, in Piazza Dante a Verona. In questa occasione verrà organizzata un’esclusiva masterclass di 4 Lessini Durello a metodo classico che sarà condotta dalla giornalista di SloWine Corinna Gianesini.



Vendemmia ottimale

«Siamo in un grande momento per la nostra denominazione e abbiamo di fronte una vendemmia che si prospetta ottimale - spiega Paolo Fiorini, presidente del Consorzio – il libro ha posto delle basi molto solide per il futuro e il lavoro di promozione continua con diversi eventi che hanno coinvolto e che coinvolgeranno tutte le aziende della denominazione. Siamo contenti di poter riproporre anche quest’anno la doppia formula di Durello and Friends in due contesti che ci hanno dato grandi soddisfazioni. Attendiamo quindi tutti coloro che vorranno venirci a trovare e brindare con noi».