San Valentino diverso? Che ne dici di una cena in costume al castello (con delitto)?

Una festa degli innamorati destinata a lasciare il segno. Perché unica e indimenticabile. Perché capace di coniugare una piacevole serata in compagnia del proprio partner a un pizzico di brivido davvero emozionante. Il tutto in una location ricca di fascino e di storia: il Castello di Grumello (Bg). È qui che il 12 febbraio, in occasione della festa di San Valentino, è ambientata e si svolge una speciale “cena medievale in costume con delitto”.

Cena in costume al castello



Tutti in abiti storici

Per l'occasione tutti i partecipanti vengono vestiti con abiti storici. E, in questo modo davvero insolito, diventano attori protagonisti di una serata all’insegna dell’investigazione e del mistero. A ognuno viene attribuito un preciso ruolo che deve interpretare. E servirà il contributo attivo di tutti i commensali per svelare il mistero accaduto al castello.



Più che una cena, un’avventura

Appena varcato il cancello dell'antica residenza gli invitati capiscono subito che non prenderanno parte a una cena ordinaria. Bensì a un'avventura che garantisce emozioni speciali. Ogni partecipante si deve mettere in gioco e tirare fuori l’investigatore che ha dentro di sé.



La storia narra che una sanguinosa guerra civile ha spaccato in due il reame, ora tenuto a stento dal suo re e da un primo cavaliere che molti dicono essere uno stregone. In questo contesto si tiene lo sposalizio di due casati... un panneggio ideale per nascondere una lama pronta a uccidere!

Una veduta del Castello



Colpi di scena tra una portata e un’altra

E così tra una portata e l’altra non mancano colpi di scena e momenti di pura adrenalina mista a paura, per cercare di smascherare il colpevole. Un’esperienza davvero unica e irripetibile che lascerà col fiato sospeso anche i più scettici. E nel frattempo verranno soddisfatti pure i piaceri della gola con le specialità servite in tavola dallo chef del maniero.



I commensali che lo desiderano, prima di vestirsi con abiti medievali, possono seguire una visita guidata fra le antiche mura del maniero, scoprendo tra l’altro la Torre merlata guelfa, la cappella settecentesca, le sale interne, l’ampio cortile circondato da ippocastani secolari e le antiche cantine dove riposano i vini pluripremiati prodotti dalla Tenuta Castello di Grumello.



Informazioni

“Il trono di spade” – sabato 12 febbraio a partire dalle ore 18 per chi vuole visitare il maniero e le sue cantine. Vestizione alle ore 19; a seguire la cena. Costo: 55 euro. Prenotazione e prepagamento obbligatori chiamando il numero 348 3036243.



Tenuta Castello di Grumello

Via Fosse 11 - 24064 Grumello del Monte (Bg)

castellodigrumello.it