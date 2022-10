All'Aqualux di Bardolino un autunno con la cucina italiana

Un autunno ricco di imperdibili proposte quello di Italian Taste, il ristorante di Aqualux di Bardolino (Vr), destinazione tra le più iconiche della sponda orientale del lago di Garda. Italian Taste è aperto anche a chi non soggiorna in questo design hotel dall’anima green, ed è ideale per un viaggio davvero memorabile tra i sapori e i profumi della tradizione italiana in una cornice di accoglienza dai toni di una calda esclusività, all’insegna di selezionati ingredienti elaborati secondo originali ricette: autenticità e qualità si incontrano per dar vita ad un mix vivace per un’esperienza che appassionerà anche i palati più curiosi.

Aqualux, accoglienza e cucina al top sul Garda

Il format

Italian Taste inaugura la stagione con una serie di “Cene a Tema” per le quali lo chef Angelo Alessi ha scelto 5 ingredienti tra quelli che meglio rappresentano questo territorio - racchiuso tra lago, montagna e mare -, e la cucina mediterranea, per renderli protagonisti, ciascuno in una serata dedicata, di una vera e propria food experience.

La degustazione dei piatti sarà infatti resa ancor più coinvolgente grazie ai segreti e alle curiosità che verranno svelati dallo chef nel corso delle serate, e che daranno modo agli ospiti di compiere un percorso davvero unico e interessante.

Angelo Alessi

Il programma

Si inizia il 21 ottobre con un menu dedicato all’uva - sublimi i Tortelli di Veja Blue al profumo di mosto -, per poi proseguire venerdì 4 novembre con “I funghi ….. a tavola” un’irresistibile full immersion alla scoperta dell’indiscussa superstar dei boschi. Tra le varie chicche di chef Alessi ad incuriosire in modo particolare sarà la Guancia di manzo con ristretto di funghi chiodini.

Davvero originale la cena del 18 novembre durante la quale uno dei “pezzi forti” della cucina tradizionale italiana, la selvaggina, non avrà più segreti e anche gli scettici potranno apprezzarla in una chiave attuale. Qualche anticipazione? Un prelibato Prosciutto di cinghiale abbinato a dolcissimi fichi.

Il 2 dicembre il pesce di lago gioca in casa con Spaghettone al Sugo del Garda a base di trota, salmerino e tinca. Ultimo appuntamento di questa serie, il 16 dicembre, che vedrà un omaggio ad uno dei simboli della cucina mediterranea: il pesce di mare.

Aqualux Hotel Spa Suite&Terme

Via Europa Unita 24/B - 37011 Bardolino (Vr)

Tel 045 622 9999