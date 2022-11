Il Trenatale del Renon porta la magia delle Feste

Dalle festose bancarelle di piazza Walther a Bolzano e dei suoi Mercatini di Natale bastano solo 12 minuti di funivia (in funzione dalle ore 6:30 alle ore 22:45 nei giorni feriali, e dalle ore 7:10 alle ore 22:45 nei giorni festivi), per raggiungere l’altipiano del Renon e immergersi nel mondo incantato del Trenatale, il tradizionale mercatino natalizio che a partire dal 25 novembre ogni fine settimana accoglie grandi e piccini per regalare emozioni in un’atmosfera davvero da fiaba. Qui, tra alberi carichi di neve, fiocchi che scendono leggeri, stelle e palline colorate, luci soffuse e canti natalizi, si assapora l’incanto di un mercatino speciale, mai chiassoso, molto intimo, nostalgico eppure di straordinaria bellezza. A Soprabolzano, nei pressi della stazione del famoso Trenino del Renon (che quest’anno ha festeggiato i 115 anni!), i romantici stand di legno che riprendono la forma dei vagoni storici del trenino si riempiono di dolci – tra cui il tradizionale zelten, a base di frutta secca – di pandolce, miele, vin brulé, confetture ma anche manufatti di artigianato locale, prodotti originali che sottolineano ancora una volta l’importanza della sostenibilità e della tradizione, del “fatto a mano”, in nome di una storia millenaria che rende questo luogo e la sua gente un tesoro da custodire e alimentare con passione e maestria: presepi di legno, angeli di tutti i tipi, pantofole di feltro, fiori di carta, accessori in pelle, vetri decorati, cuscini di cirmolo, olii e candele, cappelli in maglia crochet, decorazioni natalizie in stoffa e metallo, art books, gioielli in vetro...

La stazione del Trenatale addobbata per le Feste (foto Marco Corriero)

Il tragitto del Trenatale

Da Soprabolzano sarà poi possibile raggiungere Collalbo a bordo del trenino per gironzolare ancora tra i banchi a forma di alberi di Natale o approfittare del ricco programma di concerti, letture di fiabe, giri in carrozza, lama trekking e teatro delle marionette.

Al Trenatale partecipano anche i giovani artisti delle scuole del Renon che, con impegno e allegria, si sono divertiti a decorare le fermate del trenino!





Novità 2022: anche lo storico maso Plattner, il museo dell’apicoltura di Costalovara, partecipa quest’anno al Trenatale, e per la prima volta apre le porte anche nel periodo dell’Avvento e del Natale per offrire ai tanti ospiti un’esperienza originale, gratuita, alla scoperta del mondo delle api e dei segreti del lavoro degli artigiani con tanto di degustazione di punch al miele.

La marcia del Trenatale (foto Marco Corriero)

Gli eventi collaterali al Trenatale

Inoltre, ogni sabato e l'8 dicembre, Heike Vigl, apprezzata storyteller, racconterà storie di Natale intrecciando la sua voce con il suono del flauto trasformando così la narrazione in una sorprendente opera d’arte.



Sempre l’8 dicembre un altro appuntamento da non perdere è “L’Avvento Contadino”: a Collalbo, nel parco della scuola media presso la stazione del trenino del Renon, gli agricoltori della zona offriranno prodotti naturali, oggetti d’artigianato e prelibatezze fatte in casa, dai lavori al tornio alle calze di maglia fatte a mano, dalle decorazioni di marzapane a vin brulè e zuppa di gulasch.

Suonatori in azione (foto Marco Corriero) 1/3 Un calesse (foto Marco Corriero) 2/3 Animali in esposizione (foto Marco Corriero) 3/3 Previous Next

