Bergamo al sapor di… cioccolato. Tutto pronto per la festa sul Sentierone

Bergamo al sapor di… cioccolato! Si inaugura, infatti, giovedì 17 febbraio la 9ª Festa del cioccolato di Bergamo che torna sul Sentierone fino a domenica 20 febbraio. Al taglio del nastro previsto per le ore 16:30 parteciperanno il vicesindaco Sergio Gandi, i rappresentanti di Promozioni Confesercenti, organizzatori della manifestazione, e i maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia che animeranno la quattro giorni tutta dedicata al cioccolato. Come da tradizione la cerimonia pubblica sarà seguita da una degustazione di cioccolata calda, servita in porzioni monodose e distribuita gratuitamente a tutti i partecipanti.

Torna la Festa del cioccolato di Bergamo



Una festa amata e attesa da tutti



La manifestazione, giunta alla nona edizione, si è ormai ritagliata un posto di rilievo nel panorama delle rassegne dedicate alle meraviglie del cacao: anche quest’anno sono attesi in centro numerosi visitatori, richiamati dalla qualità dell’evento. Sarà come sempre una grande festa per tutti: per i bambini, che potranno assaporare uno dei loro dolci preferiti, nutriente e genuino, ma anche per gli adulti, curiosi di scoprire nuovi gusti e accostamenti.



Quindici pasticceri da tutta Italia e uno dall’Ungheria



Quindici i pasticceri da tutta Italia, con una buona rappresentanza del nord: la manifestazione ospiterà operatori da Cuneo, Torino, Verona, Bergamo, Pavia, Monza, Parma, Treviso, Gorizia, Padova. Ci sarà anche un cioccolatiere di Perugia, città simbolo del cioccolato italiano, oltre alla presenza di una rinomata pasticceria calabra e dell’unico cioccolatiere estero proveniente dall’Ungheria. Gli stand della festa proporranno un vastissimo assortimento di prodotti freschi e artigianali, dalle tradizionali “stecche” alla cioccolata calda, senza dimenticare creme e dolci al cacao. Non ci sarà che l’imbarazzo della scelta.



Ricco il programma eventi



Tutto da gustare anche il ricco contorno di eventi. Venerdì sera alle 20:30 il cioccolato sarà protagonista dell’ormai abituale cena di solidarietà alla Trattoria D’Ambrosio di via Broseta (Giuliana è da anni la madrina della manifestazione): in tavola saranno servite le tagliatelle al cacao preparate dai mastri pasticcieri e cucinate secondo una ricetta dei fratelli Cerea del ristorante stellato “Da Vittorio”. Il ricavato della cena sarà interamente devoluto in beneficenza. Per prenotazioni contattare la Trattoria D’Ambrosio al numero 035 402926.



Sabato sera si svolgerà l’attesa Notte Nera: gli stand resteranno aperti fino alle 23 per proporre degustazioni di cioccolata calda. E domenica lo scultore Bruno Manenti realizzerà, partendo da un cubo di cioccolato di 20 kg, un’opera ispirata alla città, che poi sarà donata all’amministrazione comunale.



La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni Covid indicate nei Dpcm: nello specifico l’accesso all’area della manifestazione è libero con l’accortezza di evitare assembramenti. In caso di controlli a campione delle autorità chi non è in possesso del green pass rafforzato sarà passibile di sanzione.



Orari: giovedì, venerdì e domenica dalle ore 9:00 alle ore 20:00; sabato fino alle ore 23.