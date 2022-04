Brindisi col Moscato di Scanzo al Sabato del produttore

Dopo il grande successo ottenuto a Vinitaly, il Consorzio di Tutela Moscato di Scanzo riparte dalle degustazioni presso la sua sede a Scanzorosciate in provincia di Bergamo sulle propaggini collinari delle Alpi Orobie. Con l’arrivo della Primavera inizia infatti una nuova edizione del Sabato del Produttore, il format organizzato dal Consorzio che vede il pregiato passito e i suoi produttori protagonisti.

Torna il Sabato del produttore

Grazie a iniziative promosse dal Consorzio sia a livello locale e sia extraterritoriale e con la partecipazione ad eventi di respiro nazionale, negli ultimi mesi verso il Moscato di Scanzo è stato dimostrato un grande interesse da parte di appassionati di vino, professionisti, ma anche neofiti del settore.

Sulla scia di questo interesse, il Sabato del Produttore è l’occasione perfetta per conoscere e assaporare la piccola denominazione lombarda. Ogni sabato, da aprile fino al 18 giugno, un produttore associato presenta e fa degustare i propri vini in una location d’eccezione: il salone di Villa Galimberti a Scanzorosciate, in via F. Martinengo Colleoni 38, affascinante sede dell’unica Docg bergamasca.

La sede del Consorzio di tutela del Moscato di Scanzo

Imperdibili e gustosi appuntamenti

Da sabato 2 aprile, dalle 14 alle 18, sono scattati i 12 appuntamenti imperdibili, in cui è possibile scoprire le eccellenze enologiche di Scanzorosciate: in primis il Moscato di Scanzo, ma impossibile non provare vini bianchi, rossi, spumanti, birra, grappa…

Il calendario delle degustazioni:

23 Aprile: Benigni

30 Aprile: Daldossi

7 Maggio: Biava

14 Maggio: De Toma

21 Maggio: Pagnoncelli Folcieri

28 Maggio: Magri Sereno

4 Giugno: La Berlendesa

11 Giugno: La Rodola

18 Giugno: La Corona

Prezzo degustazione: 50 euro

Fino al 30 Aprile sarà necessario esibire il Green Pass rafforzato per la degustazione al chiuso. Per la degustazione negli spazi all'aperto antistanti il Consorzio non è necessario alcun tipo di Green Pass.

Consorzio di Tutela Moscato di Scanzo

Via F. Martinengo Colleoni 38, 24020 Scanzorosciate (BG)

Tel. 0356591425