Cibò. So Good! racconta le eccellenze enogastronomiche degli Appennini

In corso sino a domenica a Palazzo Re Enzo a Bologna la 4ª edizione di Cibò. So Good! il Festival dei Sapori d’Italia che vede protagoniste le eccellenze enogastronomiche e culturali dell'Appennino incontrate lungo l'itinerario Appennino Bike Tour, 3.100 chilometri dalla Liguria alla Sicilia.

La presentazione di Cibò

Le eccellenze degli Appenini a Cibò

Gli Appennini sono la spina dorsale della Penisola e culla della millenaria civiltà italica, un inestimabile patrimonio, arricchito da una moderna offerta di turismo sostenibile, tradizioni culinarie e natura incontaminata.

Cibò. So Good! raccontando e promuovendo le eccellenze enogastronomiche dell’area appenninica accompagna il visitatore in un viaggio attraverso 14 Regioni, 44 parchi nazionali e regionali, oltre 14mila comuni, località termali e sciistiche, dove scoprire gli oltre 350 prodotti DOP, IGP e TIPICI.

Il Festival è stato ideato dal Gruppo Atomix e promosso in collaborazione a Vivi Appennino, Legambiente e Confcommercio Ascom Bologna segue idealmente il percorso dell’Appennino Bike Tour, la ciclovia dell'Appennino.

Il Mercato dei Sapori e le Isole del Gusto

In programma stuzzicanti story cooking, appetitosi incontri con grandi chef, tanta informazione di qualità, Turismo Slow per valorizzare il territorio, le sue tipicità, luoghi e tradizioni.

Il Mercato dei Sapori con i produttori Top della filiera agroalimentare, per una ricca selezione delle tante eccellenze alimentari, nate, cresciute e prodotte nei territori italiani ed in particolare nell’Appennino.

Le Isole del Gusto, dove assaggiare la tradizione che rivive nei primi piatti preparati dagli chef. La cucina tipica dei territori che si affacciano lungo la dorsale appenninica ha una vastissima gamma di ricette di primi piatti, con paste speciali, caratterizzate da formati diversi che variano da regione a regione. Ogni giorno 5 squisiti appuntamenti con i più classici primi piatti della cucina regionale, in un viaggio per il palato dalla Liguria alla Sicilia.

Antica Bologna, l'angolo dei prodotti felsinei

Bologna con la sua gastronomia e le sue tradizioni è una delle città più note nel mondo proprio per i suoi salumi, prima fra tutti la mortadella, chiamata ovunque “Bologna”. Per omaggiare e onorare la città che ospita il Festival, a Palazzo Re Enzo c’è il meglio della salsamenteria locale, le lasagne della tradizione emiliana, i fritti misti alla bolognese e il classico dei classici: la rosetta con la mortadella.

L'Enoteca d'Italia e le Birre dell'Appennino

In Italia esiste un patrimonio ampelografico molto ricco, è infatti il Paese con il maggior numero di vitigni autoctoni: nell’Enoteca d’Italia si potranno degustare tante di queste varietà e vivere una total wine experience.

Le meraviglie artigianali dell’Appennino non si limitano a piatti eccellenti e vitigni di quota. A Cibò. So Good! È presente anche il vasto e delizioso panorama delle birre prodotte in zone montane: non pastorizzate, non filtrate e rifermentate in fusto o in bottiglia, le birre dell’Appennino modenese sono pronte in mescita per un’esperienza gustativa stupefacente.

La Gin Lounge

Tutto parte dai monaci e dalle loro conoscenze in fatto di erboristica, per poi approdare su terre decisamente più ludiche e fertili… Per conoscere il gin e le sue origini, in un viaggio attraverso i secoli, per sorseggiarlo con occhi e palato diversi, l’appuntamento è nella Gin Lounge con i migliori gin nazionali, lisci o sapientemente mixati.

Il programma del Festival è consultabile online sul sito www.festivaldeisaporiditalia.it