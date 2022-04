Festa degli Asparagi: Grado omaggia le sue eccellenze

Riprende dopo due anni di stop forzato una delle manifestazioni più tipiche e attese della gastronomia regionale, la Festa degli Asparagi di Fossalon, località di Grado in provincia di Gorizia, dove l’asparago bianco è protagonista assoluto di gustosi piatti e del ricco programma di iniziative a corollario. Dalle 23 al 25 aprile, dal 30 aprile all’1 maggio e dal 7 all’8 maggio è in programma la 34ª edizione della manifestazione. Durante le giornate sarà possibile degustare il pregiato ortaggio, che recentemente ha anche ricevuto il marchio di Denominazione Comunale (Deco) per certificare i prodotti che provengono dalle frazioni di Fossalon e Boscat, sia all’interno dei chioschi eno-gastronomici della manifestazione, sia nei migliori ristoranti di Grado, in tutte le varianti possibili, a partire dal risotto e dall’abbinamento con il prosciutto di San Daniele per arrivare a sperimentazioni più ardite con carni e pesci.

Ma non solo, per l’occasione i migliori produttori di asparago bianco si contenderanno la “sgorbia d’argento”.

Asparagi bianchi di Grado

Torna la Festa degli Asparagi a Grado

I terreni sabbiosi dei luoghi che circondano l’Isola del Sole sono ideali per la crescita dell'asparago bianco. Viene raccolto dalla fine di aprile a inizio giugno e a cui viene dedicata una Festa che li esalta in tutte le preparazioni possibili.

La 34ª edizione della Festa degli Asparagi dispone di numerosi spazi al coperto e, pertanto, si svolge ugualmente anche in caso di pioggia. Non è necessaria alcuna prenotazione.

Il momento focale della Festa degli Asparagi sarà la sfida che vedrà sfidarsi i produttori locali di asparago bianco per aggiudicarsi la “sgorbia d’argento” dal nome dell’arnese utilizzato tradizionalmente per raccogliere l’ortaggio. Una giuria di esperti analizzerà una serie di caratteristiche tecniche, tra cui il profumo e la forma, particolarità uniche degli asparagi che beneficiano dei suoli sabbiosi di Fossalon e Boscat, luogo ideale di crescita per i turioni che vengono raccolti dalla fine di aprile ai primi giorni di giugno.

Coltivazione dell'asparago bianco

Le iniziative a corollario

Ad arricchire le giornate ci saranno numerose iniziative come spettacoli, live show, gare di dolci molto altro, con un’attenzione particolare alle iniziative dedicate ai più piccoli che potranno incontrare dal vivo i supereroi dei cartoni e liberare energia e creatività in balli e animazioni guidate.