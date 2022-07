Trentodoc sul Lago di Garda: bollicine di montagna in passerella

Dall'1 al 4 settembre torna l'edizione estiva di “Trentodoc sul Lago di Garda”, una manifestazione che coinvolge 12 locali nei Comuni di Nago–Torbole, Arco e Riva del Garda ed è un polo di attrazione per gli enoturisti.

Bollicine di montagna, food e natura: una formula di grande seduzione

Cosa c'è da scoprire

Tra i locali, quest'anno, due new entry per il momento dell’aperitivo: Vinessa Bistrot dell’Hotel Astoria di Riva del Garda presenterà in degustazione Trentodoc accompagnato da gustosi mignon salati, mentre il Lake Fort Hotel Mirage servirà le bollicine di montagna nelle aree Bar quali Lobby, Winter Garden e Terrazza. “Trentodoc is always a good idea” sarà il titolo dell’appuntamento di Du Lac et Du Parc Grand Resort, che sorge all’interno di un parco secolare con vista sul Lago di Garda. La versatilità di Trentodoc sarà d’ispirazione per la bottega Panem e per la sua selezione di panini gourmet, farciti con i prodotti tipici di ogni regione italiana. Al ristorante La Terrazza, a Torbole, il pranzo e la cena saranno un’occasione per scoprire la cucina torbolana a base di cavedano, un pesce d’acqua dolce noto per la raffinatezza delle sue carni; il pesce di lago sarà protagonista degli abbinamenti dell’Osteria Le Servite ad Arco e del Ristorante Al Fortino di Nago. Rivabar organizzerà un appuntamento insolito che combina Metodo Classico trentino e mixology in una speciale drink list composta da 4 cocktail a base Trentodoc. A completare il programma, il pranzo stellato a cura del socio Euro-Toques Peter Brunel che proporrà nel suo ristorante di Arco un menu degustazione che racconta la sua personale interpretazione del territorio in abbinamento a Trentodoc.

Informazione a portata di mano

Anche quest’anno tutti coloro che prenderanno parte a “Trentodoc sul Lago di Garda” potranno consultare l’Applicazione Trentodoc. Pensata dall’Istituto Trento Doc per accompagnare le persone alla degustazione, durante il viaggio o nei momenti conviviali, a casa e al ristorante, consente di scoprire tutte le 64 case spumantistiche, tutte le etichette, gli orari e le modalità` di visita in cantina e oltre 200 punti di interesse naturalistico, culturale, sportivo ed enogastronomico.

Wine Region of the Year 2020

Legato alla montagna, Trentodoc è espressione di un territorio unico per condizioni ambientali e varietà climatica, il Trentino. Coltivato in altitudine fino a 900 metri, Trentodoc è stato il primo Metodo Classico a ottenere la Doc in Italia e fra i primi al mondo. Secondo il magazine newyorkese Wine Enthusiast, il Trentino è stato riconosciuto come la migliore area vitivinicola a livello internazionale ricevendo il titolo “Wine Region of the Year 2020”.