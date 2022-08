Ferragosto 2022, come ci si diverte? Ecco le serate delle discoteche italiane

L'estate italiana è ormai entrata nel vivo e mancano sempre meno giorni alla notte che in molti attendono, quella di Ferragosto. C'è chi la passerà in riva al mare, chi invece in città. Qualcuno con la famiglia, altri con gli amici. Insomma, a ciascuno la sua. E per accontentare anche chi è in cerca di vita notturna, ecco, seguendo i consigli di Lorenzo Tiezzi e della sua agenzia di comunicazione, cosa propongono i locali più importanti del Belpaese.

Al Papeete di Milano Marittima

Il 'polo del divertimento' da vent'anni è formato Papeete Beach (spiaggia che non propone solo beach party, ma anche relax e sunset ritual) + Villapapeete, il giardino serale e notturno di MiMa (aperto ogni sabato e per Ferragosto con 3 party). La novità è il ristorante alla carta La Pluma, aperto solo a pranzo, con le specialità romagnole reinterpretate dallo chef campano Vincenzo Caputo.

Il divertimento non mancherà nemmeno a Ferragosto con Sunset Ritual e Beach Party al Papeete Beach e 3 party di Ferragosto a Villapapeete.

Papeete Beach (foto Facebook Papeete)

Musica e divertimento a Gallipoli

La Praja di Gallipoli (LE), gestita da Musicaeparole, è situata sulla spiaggia di Baia Verde. È la principale discoteca estiva italiana. È aperta per 60 serate consecutive, fa ballare, oltre che ogni notte, anche ogni pomeriggio, dalle 18.30 alle 21.30. Ecco il programma di Ferragosto: 13/8 Benny Benassi, Myss Keta; 14/8 Elettra Lamborghini; 15/8 J-Ax, Rocco Hunt, Jake La Furia e Damante.

E per oziare sulla spiaggia? C'è Zen Beach, stabilimento balneare più hot & social di Baia Verde, dove ci si rifocilla con frise memorabili.

Il Praja di Gallipoli (foto Facebook Praja)

Da Palermo a Sharm

The Beach Luxury Club Sicily @ Domina Zagarella - Santa Flavia (Palermo): piatti da sogno ogni giorno... e dinner show internazionali con 10 artisti sul palco ogni martedì e sabato. Lo stesso programma di eccellenze viene proposto anche al The Beach di Sharm, situato presso Domina Coral Bay, in Egitto. Tra l'altro, il resort è anche un hot spot sportivo di grande livello.

Ferragosto in riva al Lago di Garda

Fam - Desenzano (BS) è un hot-spot ormai ben conosciuto dai gourmet e degli amanti della Dolce Vita sul Garda. Ristorante d'eccellenza con una cantina all'altezza dei più esigenti, ha un panorama emozionante su lago, Jacuzzi, lettini, lettoni... A Ferragosto il programma propone un party che inizia alle 11 e finisce a sera inoltrata.

Il 15 agosto con Circo Nero

In Costa Smeralda, sulla spiaggia di Capriccioli, l'esclusivo Vesper Beach si riempie delle scatenate performance degli artisti del collettivo Circo Nero Italia, attivi qui ogni domenica con lo show Woodoo. E non solo è firmato Circo Nero Italia anche il Ferragosto di Locri (Reggio Calabria), il 14 ed il 15 quello del Beach di Forte dei Marmi (LU).

Una serata di Circo Nero (foto Facebook Circo Nero Italia)

Per chi resta in Lombardia

Ferragosto non fa più rima con chiusura per i locali cittadini, per fortuna. Ecco allora, per chi resta in Lombardia, tre diverse proposte per Ferragosto e per i giorni precedenti. Al River di Soncino (Cr) party a bordo piscina ogni mercoledì e sabato, anche il 13 e 17 agosto. Al Costez di Telgate (Bg) il 12 agosto c'è Una Mas, serata reggaeton e il 13 agosto c'è il #Costez Saturday. Al Molo di Brescia l'11 Frìo, il 12 Molo & Friends, e il 13 Saturday Molo. Infine, al Barbariccia di Carobbio degli Angeli (Bg), Pool party di Ferragosto dal titolo "Be Stupid".