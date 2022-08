Cioccolato di Modica Igp, all'Immacolata torna la grande festa

Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica esprime il proprio compiacimento per la decisione dell’assessorato Regionale alla Agricoltura di ammettere a finanziamento la manifestazione celebrativa del Cioccolato di Modica Igp. La kermesse , come deciso dal sindaco di Modica Ignazio Abbate d’intesa con il Consorzio, si svolgerà nel ponte dell’Immacolata e precisamente da mercoledì 7 a domenica 11 dicembre, ella splendida cornice del Centro Storico di Modica, città Patrimonio Unesco.

Evento in grande stile

Ricco programma

Il programma dell’evento metterà al centro il Cioccolato e gli ingredienti principali che lo compongono: cacao e zucchero. Dalla storia delle origini del Cacao, agli odierni itinerari che le fave di cacao percorrono per arrivare a Modica provenienti dal Centro America , dall’Africa e dall’Asia. Una delegazione di produttori , d’intesa con l’Iila (Istituto Italo Latino-americano) sarà ospite della manifestazione per testimoniare le attuali procedure seguite nella coltivazione, fermentazione, essiccazione e tostatura delle fave di cacao.

Sarà riproposto il grande laboratorio di trasformazione “dalle fave alla barretta” in collaborazione con gli studenti dell’Istituto Professionale Alberghiero “Principi Grimaldi di Modica”, che supporteranno i Maestri cioccolatieri e Pasticcieri, non solo modicani, che si cimenteranno nella preparazione di prodotti trasformati con ingrediente il cioccolato di Modica Igp, dai lievitati ,ai gelati e fino alle preparazioni gastronomiche sperimentali.

Esperienze da vicino

I visitatori, nell’ambito del progetto “Mani in pasta…amara” potranno, tramite prenotazione, vivere l’esperienza della produzione del cioccolato di Modica. Ospiti della manifestazione cioccolatieri provenienti dai distretti produttivi di Torino, Cuneo e Perugia che arricchiranno la varietà di cioccolato artigianale italiano nell’area mercato, attesa una rappresentanza di cioccolatieri provenienti dai distretti produttivi dei principali Paesi Europei, in collaborazione con The Chocolate Way.

Confermati gli appuntamenti culturali ChocoMObook, CineCiok, ChocoArt, Chocofumetti mentre per i più piccoli sarà allestita una struttura interamente dedicata a loro e al mondo dei dolci e del cioccolato. Choco Talk ,come di consueto, aprirà un dibattito sui temi legati alle produzioni Dop e Igp, al quale saranno invitati a partecipare le istituzioni regionali (Assessorato Agricoltura), nazionali (Mipaaf, ICQRF,IPZS, Carabinieri Tutela Agroalimentare) Origin Italia, Fondazione Qualivita e la Cna , l’organizzazione che ha tenuto a battesimo la nascita del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica. In programma l’edizione 2022 del Premio Maria Scivoletto.