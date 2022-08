A Pantelleria una giornata di degustazioni e per pensare al futuro dell'isola

L'associazione Pantelleria Enoica organizza per lunedì 22 agosto a Pantelleria (iscola sicula situata all'interno del Libero consorzio comunale di Trapani “Dal cappero allo Zibibbo: degustazioni in strada”. L'evento culinario avrà un duplice scopo, far conoscere i prodotti locali dell'isola sicula e discutere di alcune problematiche che stanno mettendo in difficoltà i produttori agricoli locali.

Pantelleria

"Dal cappero allo Zibibbo: degustazionin strada" per conoscere Pantelleria

Riduzione continua della superficie vitata, gestione del suolo e sostenibilità, siccità, mancanza di cambio generazionale, esodo dei giovani, mancanza di manodopera, mancanza di reddito, necessità di una corretta ed efficace valorizzazione dei prodotti. Sono queste alcune problematiche stanno mettendo in apprensione i produttori agricoli locali.

Da qui la decisione di “Pantelleria Enoica” è un’associazione composta da nove aziende locali, produttrici di vino, Passito, capperi e derivati, miele e altri prodotti (svolgono tutti i processi produttivi all’interno del territorio) che nell'ambito dell'evento “Dal cappero allo Zibibbo: degustazioni in strada” hanno pensato di dedicare anche un momento di riflessione sulle problematiche che da tempo li stanno affliggendo. Tutti potranno partecipare all'evento e dire la propria.

L'incontro e i suoi relatori

L'evento è in programma alle 21.30 in piazzetta Messina, nel centro del borgo di Pantelleria. All'evento parteciperanno Vincenzo Campo, Giampietro Comolli, i referenti del Parco Nazionale, Antonio Parrinello e Antonio Motisi, docente dell'Università di Palermo. Il dibattito sarà condotto da Giovanna Ferlucci.

La presidente di Pantelleria Enoica Caterina D’Ancona ha introdotto la manifestazione del 22 agosto: «L'associazione Pantelleria Enoica nasce dalla esigenza di salvaguardare e dare una voce unitaria alle piccole aziende di Pantelleria, produttrici della notissima uva di Zibibbo; ma non solo. Purtroppo il panorama locale e nazionale punta tutto su fatturato grandi marchi, volumi venduti, bottiglie prodotte. Insieme si ha più forza, soprattutto perché innamorati della storia, cultura e terra pantesca. L’associazione nasce per promuovere e far conoscere tutti i prodotti agricoli tutelati DOP e IGP, DOC e IGT, quelli biologici e i più innovativi. Intendiamo contribuire a ottenere prima possibile la DOCG per il solo vino storico antico "Zibibbo passito naturale", emblema autentico dell’"Isola del vento". Da tempo chiediamo un tavolo aperto di discussione che non viene convocato da nessuno di coloro che sono preposti. Con questo piccolo evento vogliamo informare le migliaia di turisti presenti: possono essere un passaparola importante per un vino molto esclusivo, particolare, che deve mantenere unicità e avere fedeltà di consumo. Degustazioni a tema sono i nostri obiettivi, collegati a ospitalità enogastronomia cultura. Vogliamo guardare al futuro, alle nostre giovani generazioni, con certezza e fiducia. A tutte le istituzioni regionali, nessuna esclusa, chiediamo di ascoltarci, dare sostegno, portare il brand Pantelleria, già noto, fuori dalle isole siciliane».