Bolle di Malto, i birrifici artigianali in piazza a Biella

Bolle di Malto, Rassegna nazionale dei Birrifici Artigianali, giunta alla 6ª edizione, è d di scena dal 25 al 29 agosto 2022 in Piazza Martiri della Libertà a Biella.

La manifestazione prevede un’esposizione di 7mila metri quadrati, la presenza di 20 Birrifici artigianali provenienti da diverse regioni italiane, con oltre 300 stili di birra e 100 prodotti dalle cucine di strada. Ci sarà pure una colonna sonora lunga 2.400 minuti di musica live per mettere al centro la valorizzazione della cultura brassicola e l'attenzione su un comparto strategico dell’economia italiana. Per l'occasione sarà anche presentata la guida Birre d'Italia 2023

Una vecchia edizione di Bolle di Malto

A Biella torna Bolle di Malto

La grande novità di quest’anno è rappresentata dall’accordo siglato con Slow Food – Terra Madre che vede Bolle di Malto diventare l’unico evento di settore, presente in qualità di partner ufficiale nella guida Birre d'Italia 2023 – pubblicazione che sarà presentata in anteprima alla presenza degli autori durante gli Stati Generali della Birra - e poi ospite a Terra Madre - Salone del Gusto 2022 a Torino dal 22 al 26 settembre: non a caso Bolle di Malto insieme al territorio biellese sarà anche una delle tappe principali di “The Road To Terra Madre”.

Nell’Arena Bolle di scena gli Stati Generali della Birra

L’Arena Bolle ospiterà gli incontri degli Stati Generali della Birra, prima edizione, uno spazio di discussione sui temi della tradizione e dello stato dell’arte di questo settore in crescita e le problematiche legate alla transizione agroecologica e alle nuove sensibilità che consumatori e mercato stanno esprimendo. Casa Bolle è invece l’area dedicata alle aziende del territorio nazionale che sostengono l'iniziativa.

Bolle di Malto: un evento green

Bolle di Malto inoltre è un evento green e sostenibile, grazie alla collaborazione con il Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese che si occuperà della corretta gestione, differenziazione ed avvio a recupero dei rifiuti che verranno prodotti durante le cinque giornate della manifestazione. Infine sarà limitato al massimo lo spreco alimentare grazie alla collaborazione con Too Good To Go, che a fine serata creerà box scontate per il recupero dei cibi avanzati.

Saranno premiati i birrifici artigianali

Domenica 28 agosto si terrà invece una giornata dedicata ai premi dove saranno consegnati i riconoscimenti "Birra creativa", per scelta stilistica e materie prime utilizzate; "Birrificio sostenibile" e "Mastri Birrai in collaborazione" meritevoli per la collaborazione avviata al fine di creare una nuova proposta, frutto di contaminazione di stili ed ingredienti. Il 29 agosto, infine, un evento speciale ed esclusivo: alle ore 22 in piazza Martiri della Libertà si terrà il concerto (ingresso gratuito) di Joe Bastianich, giudice del contest televisivo Italia's got talent e in passato di anche di Masterchef con la band La Terza classe.