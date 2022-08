Il vino protagonista in Brianza: è tempo di Monza Wine Experience

È ormai appuntamento fisso per tutti i winelovers e per il pubblico che si avvicina al mondo del vino per vivere una giornata di piacere e divertimento. Dopo il successo tra partecipanti e cantine della terza edizione, torna la Monza Wine Experience, in programma dal 12 al 18 settembre 2022. Un’intera settimana durante la quale il cuore della Brianza renderà omaggio al vino, richiamando a sé chiunque voglia salutare l’estate brindando, degustando e omaggiando le grandi cantine italiane e dal mondo.

Vino, arte e motori

Nel 2022 la Monza Wine Experience si avvicina all’arte e ai motori. Il giorno precedente (domenica 11 settembre) a Monza andrà in scena il tanto atteso Gran Premio di Formula1, che celebra anche il centenario dell’iconico circuito, celebre in tutto il mondo. Mentre per la serata conclusiva (domenica 18 settembre) sarà protagonista la Villa Reale, gioiello neoclassico realizzato a Monza dagli Asburgo durante il XVIII secolo e oggi luogo d’arte, storia e cultura.

Nel centro storico

Anche in questo 2022 la kermesse si aspetta una grande partecipazione di pubblico. Con la serata inaugurale a fare da apripista (serata che l’anno scorso ha contato quasi 4mila calici alzati al cielo), saranno davvero numerosi i momenti dedicati per tutto il centro storico del capoluogo brianzolo.

L’Arengario ospiterà nuovamente Masterclass esclusive tenute direttamente dai produttori vinicoli e da giornalisti del settore, con momenti di approfondimento e degustazione. Un ricco palinsesto che permetterà di scoprire una città trasformata in una gigantesca enoteca diffusa, che quest’anno raggiunge anche, per la prima volta, Piazza Duomo.

Tutte le informazioni su www.monzawinexperience.it