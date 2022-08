Castelli romani, giornata di archeo-trekking sul Monte Cavo

Il 20 agosto alle 9.30, partendo dai Campi D’Annibale a Rocca di Papa (sita nella Città metropolitana di Roma Capitale), si terrà una sessione di archeo-trekking sulla Via Sacra di Monte Cavo per andare alla ricerca del Tempio di Giove Laziale. L'escursione, organizzata da Dmo Castelli Romani è riservata a tutti gli amanti, e non, del connubio sport-natura-storia.

Il monte Cavo, con i suoi 950 metri sul livello del mare, è la seconda montagna per altezza del complesso dei Colli Albani detto anche Vulcano Laziale, quiescente da circa 10.000 anni fa, ed è un cono vulcanico di scorie. Si trova nel comune di Rocca di Papa, all'interno del Parco regionale dei Castelli Romani.

Parco dei Castelli Romani, archeo-trekking sul Monte Cavo

L’escursione sarà guidata da Maria Cristina Vincenti, laurea in archeologia all’Università Tor Vergata, Museologa, Guida Ambientale Escursionistica Aigae e socia della Dmo Castelli Romani. Si percorrerà la strada che in antichità era utilizzata per giungere al Tempio di Giove Laziale, santuario confederale della Lega Latina. Il culto di Giove, tuttavia, con l’affermarsi dell’egemonia di Roma, venne poi spostato sul Campidoglio dove venne eretto un apposito tempio dedicato a Giove Capitolino.

La Via Sacra conserva ancora oggi le antiche lastre di basalto che erano state posate durante la sua realizzazione e conduce fino alla sommità del monte. Lungo il tragitto si avrà l’opportunità di osservare tratti di sostruzione e alcuni falli votivi. Si arriverà al Belvedere per godere di un panorama mozzafiato dopo aver percorso 3 chilometri e superato un dislivello di circa 126 metri.

Monte Calvo, un territorio ricco di storia e fascino

Anche il territorio calpestato è ricco di storia: il Monte Cavo, con i suoi 950 metri sopra il livello del mare, è il secondo per altezza nel complesso dei Colli Albani. Il Vulcano Laziale, padre della conformazione odierna del territorio, nella sua prima fase vitale risalente a circa 360.000 anni fa, diede vita ai colli che vanno dall’Artemisio al Tuscolo. Nella seconda fase, 280.000 anni fa, si formò un vulcano più piccolo che andò poi a costituire l’apparato delle Faete, sulle cui pareti si trova proprio il Monte Cavo.

L’appuntamento con l'ecursione di archeo-trekking è fissato di fronte all’edicola di Piazza Giuseppe di Vittorio a Rocca di Papa e si consiglia di vestire con abbigliamento e scarpe comode, portare acqua, spuntino e un cappello per ripararsi dal sole. L’esperienza avrà una durata di due ore e mezza e prevede anche attività di benessere immersi nel bosco.

Prenotazione obbligatoria qui.