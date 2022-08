Scoperte in vigna, tour enogastronomico su auto decappottabili

Un nuovo modo per far conoscere e scoprire un territorio che si caratterizza per la sua eccellenza vitivinicola, il benessere e un paesaggio mozzafiato attraverso un autentico tour enogastronomico alla guida di auto rigorosamente scoperte (cabrio, spider, decappottabili e simili).

Torna anche quest’anno Scoperte in vigna, la seconda edizione della passeggiata enoturistica “a cielo aperto” promossa a Torrecuso (Bn), dal 10 all’11 settembre, dall’associazione ASTAExAT. Una due giorni che sarà caratterizzata da una serie di eventi con l’obiettivo di rilanciare l’identità e le eccellenze che contraddistinguono il territorio.

L’evento è stato promosso dall’Associazione ASTAExAT in collaborazione con il Comune di Torrecuso, l’Ente Parco Regionale “Taburno – Camposauro”, la CIA di Benevento, il Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare, il Pastificio Rummo, il Consorzio Tutela Vini, l’Associazione Aglianico del Taburno, il Movimento Turismo del Vino e lo Studio Tolino.

Scoperte in vigna: la preview

Ad aprire questa seconda edizione, sabato 10 settembre, saranno una serie di attività denominate “Scoperte in vigna preview”. Alle ore 9 è infatti prevista l’accoglienza degli equipaggi; mentre alle ore 10.30 ci sarà la partenza per il Comune di Cautano con la visita guidata della mostra sulle macchine di Leonardo da Vinci, riprodotte funzionanti in scala presso il Museo del Parco Regionale “Taburno – Camposauro”. Alle 12.30 è previsto il rientro a Torrecuso con lo smistamento nelle strutture ricettive e la pausa pranzo.

Nel pomeriggio, alle ore 15 ci sarà il ritrovo dei partecipanti nel centro storico di Torrecuso e la partenza per il Comune di Vitulano per la visita guidata lungo il percorso museale “A cielo aperto” di sculture realizzate nel prezioso marmo locale a cura dello scultore Mariano Goglia.

Alle 18 è invece prevista la visita guidata alla pinacoteca a tema vitivinicolo presso “Palazzo Caracciolo – Cito”, sede del Comune di Torrecuso.

La giornata si concluderà con la “Notte rosa” che prevede degustazioni itineranti, per le vie del centro storico, alla scoperta dei vini rosati delle cantine locali.

Il programma della manifestazione

Domenica 11 settembre sarà il giorno della manifestazione “Scoperte in Vigna”.

Alle ore 9 inizierà l’accreditamento degli equipaggi e la consegna del kit di adesione comprendente alcuni gadget, 2 bottiglie vino, voucher per colazione, pranzo e acquisto di vini a “prezzo evento”. Prevista anche la consegna del diario di bordo.

Il tour “Scoperte in Vigne” avrà inizio alle ore 11 con uno speaker d’eccezione, per descrivere il territorio lungo il percorso, a cura del giornalista e scrittore enogastronomico Luciano Pignataro.

Lungo il percorso ci sarà una sosta presso il Ponte Foeniculum con una guida turistica che racconterà le vicende storiche, citate anche da Dante nella Divina Commedia, che ipotizzano la

morte e la sepoltura di Manfredi di Svevia. Il tour si concluderà con il trasferimento dei partecipanti verso i vigneti posti sull’altro versante del Calore con una sosta enogastronomica a base di prodotti locali a contrada Torrepalazzo.

Seguirà alle ore 13 la pausa pranzo, con lo smistamento degli equipaggi presso le cantine aderenti, con degustazione di vini guidata da un esperto sommelier.

Alle ore 16 è previsto il rientro nel centro storico di Torrecuso per la premiazione degli equipaggi.

In vista della due giorni è in programma, inoltre, un convegno – che si terrà domenica 28 agosto, alle ore 17.30, presso il Comune di Torrecuso – dal titolo “La bussola di un territorio? Il buon vino. Enoturismo, accoglienza, paesaggio”.

Dopo i saluti del Sindaco di Torrecuso, Angelino Iannella sono previsti gli interventi di Geppino Tolino, Ideatore e Direttore Artistico di “Scoperte in Vigna”; di Maria Paola Sorrentino, Presidente del Movimento Turismo del Vino – Campania; di Luciano Pignataro, Giornalista e Scrittore Enogastronomico; di Costantino Caturano, Presidente dell’Ente Parco Regionale “Taburno – Camposauro” e di Erasmo Mortaruolo, Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Turismo, Lavoro e Attività Produttive della Campania. A coordinare il convegno sarà Nicola Ciarleglio, Esperto di Sviluppo Rurale.

Motori ed enogastronomia

«Unendo la passione per i motori e quella per l’enogastronomia, l’idea è venuta fuori da sola - spiega Geppino Tolino, ideatore della manifestazione - Portare persone da altre province e da fuori regione – racconta Tolino – è uno degli obiettivi di Scoperte in Vigna. Come per la scorsa edizione, offriremo la massima ospitalità e saremo felici di lasciare un bel ricordo agli equipaggi che potranno vivere un’esperienza unica tra distese di vigneti, rovine diroccate e paesaggi mozzafiato».