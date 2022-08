Choco Gravel: il cicloturismo sbarca a Eurochocolate

Nell’ambito del progetto Around Perugia voluto dal Comune di Perugia, Eurochocolate, celebre manifestazione culinaria dedicata al cioccolato, in collaborazione con Grifo Bike, promuoverà la prima edizione della Choco Gravel, un evento per gli amanti del cicloturismo che si svolgerà il 22 ottobre lungo alcuni dei sei percorsi “Dolci Colline”.

La novità di Eurocholate 2022 è Choco Gravel

Il percorso potrà essere attraversato con bici Gravel, Mtb ed e-bike e sarà caratterizzato da tratti sterrati e strade secondarie, riscoperte anche grazie all’attento lavoro di mappatura fatto con il progetto Around Perugia.

La manifestazione prevedrà un tracciato ad anello lungo (di 83 km con 1.800 m di guadagno/perdita in altitudine) e uno corto (di 44 km con 900 m di guadagno/perdita in altitudine), ideale anche per i meno esperti.

Su entrambi i tracciati si pedalerà immersi nel caratteristico paesaggio umbro e si potranno raggiungere punti suggestivi con panorami mozzafiato; fra questi l’Abbazia di Santa Maria Valdiponte a Montelabate, situata in un punto strategico tra le città di Perugia e Gubbio.

La partenza - fissata alle 8.30 - e l’arrivo si terranno nello splendido scenario di Piazza IV Novembre a Perugia dove i partecipanti potranno visitare anche i tre flag store Eurochocolate.

In occasione dell’evento, sono previsti speciali premi per i partecipanti e, lungo i percorsi, saranno protagonisti i sapori tipici dell’Umbria. A tutti i biker verrà inoltre omaggiato del buon cioccolato e una limited edition di ChocolateGravel: golosi confetti a forma di sassolini arricchiti di squisito cioccolato fondente.

«L’iniziativa - dichiara Gabriele Giottoli, Assessore al Turismo del Comune di Perugia - si terrà quindi in occasione di Eurochocolate (Umbriafiere, 14-23 Ottobre) ed è dedicata a tutti coloro che vorranno essere presenti all'appuntamento annuale per eccellenza dedicato alla tradizione cioccolatiera italiana e internazionale, pianificando un piacevole weekend in bicicletta alla scoperta dei paesaggi collinari che contornano la Capitale del Cioccolato».

Come partecipare a Choco Gravel

La partecipazione alla Choco Gravel prevede una quota di iscrizione di 15 Euro con obbligo di prenotazione e può essere effettuata collegandosi alla pagina dedicata sul sito di Eurochocolate (www.eurochocolate.com/choco-gravel-2022).