“Fiormaggi”, torna la rassegna dei formaggi di malga della Valle Camonica

“Dalle stelle alle stalle”. È il provocatorio titolo del primo dei quattro appuntamenti del 3° concorso “Fiormaggi”, rassegna dei formaggi di malga della Valle Camonica.

«L'antica tradizione degli alpeggi - sottolinea l'appassionata promotrice Loretta Tabarini di PromAzioni 360 - risorsa preziosa delle comunità montane, verrà messa in risalto anche quest'anno dal concorso riservato ai formaggi di malga ottenuti con latte fresco vaccino, ovino e caprino, da animali al pascolo brado o semibrado. Numerose le novità a partire da un programma articolato che a Darfo Boario Terme, da agosto a novembre, metterà in luce tutti gli aspetti e le qualità dei formaggi d'alpeggio esaltandone gusto, profumo e aromi, ma anche le competenze casearie dei malghesi, tramandate di generazione in generazione».

I formaggi della Valle Camonica

"Fiormaggi", il calendario completo

Giovedì 4 agosto alla malga Guccione, nei pressi di Borno, è in programma la prima serata che, oltre ad offrire una cena camuna a base di prodotti tipici (costo 18 euro tutto compreso) proporrà un viaggio tra le stelle in compagnia di Astronomitaly. ''Fiormaggi'' proseguirà il 25 agosto con la domanda: «Quanto è buono il formaggio con le pere?». Risposta alla malga Perlepere dove si potranno assaggiare i formaggi del territorio; il 29 settembre visita al "B2Cheese di Bergamo", la fiera nazionale lattiero casearia.

La locandina della prima serata

A ottobre e novembre i ristoranti camuni offriranno degustazioni di piatti a base di formaggi locali. Le fasi finali del concorso il 24 ottobre, quando una giuria di esperti stabilirà quali sono i migliori formaggi della Valle a pasta molle e dura. Il concorso, al quale nel 2021 hanno partecipato 25 piccole e piccolissime aziende produttrici per lo piu costituite da giovani, è promosso congiuntamente da Associazione Darfense Agricoltori e PromAzione 360 con il patrocinio del Comune di Darfo, della Comunità Montana, in collaborazione con Slow Food di Valle Camonica.