L’autunno magico di Gardaland tra Oktoberfest e Halloween

Due degli eventi più attesi di sempre danno il via a una serie di imperdibili appuntamenti lunghi quasi due mesi. Gardaland Oktoberfest e Gardaland Magic Halloween faranno del parco un luogo ancora più magico e suggestivo dove non solo ci si potrà divertire a bordo delle oltre 40 attrazioni disponibili ma, all’occorrenza, anche una meta dove poter assaggiare piatti tipici della tradizione bavarese o mostruose pietanze, pensate ad hoc per accontentare grandi e piccini.



Oktoberfest a Gardaland

Gardaland Oktoberfest, dal 17 settembre al 2 ottobre, è l’evento ispirato al famoso festival di Monaco di Baviera durante il quale il parco si riempie di profumi, sapori e decorazioni speciali come grandi boccali di birra, giganti pretzel, balle di fieno e lunghe tavolate, per un vero e proprio viaggio nello spazio…fino in Germania.



Fra calici di birra, piatti tipici e gruppi folkloristici Gardaland Oktoberfest promette di essere una vera e coinvolgente avventura fra le tante aree del Parco che offrono un delizioso percorso enogastronomico iniziando dalla Piazza Medievale con la Merlin Stube, dove poter gustare birra Heineken prodotta esclusivamente per l’evento da accompagnare a piatti della tradizione Bavarese come wurstel ai ferri, il tradizionale stinco al forno, la cotoletta e i brezel tradizionali e ricoperti di formaggio per soddisfare i più affamati. Non mancheranno i dessert tipici per completare in dolcezza il pranzo. L’Area Mammut sarà dedicata alla Schmucker Weizen, birra dallo straordinario profumo fruttato e caratterizzata da una intensa aroma al palato; l’Hacienda Miguel, invece, con birra Messina, birra lager di puro malto dal sapore unico e caratteristico; l’area vicina alla Pizzeria Saloon sarà dedicata alla birra Moretti con Moretti IPA, ad alta fermentazione dal colore ambrato e Moretti Filtrata a Freddo, facile da bere, dal bilanciato grado di amarezza e intensamente dissetante.



Sullo sfondo dell’unica attrazione al mondo a tema Jumanji, presso la nuovissima Piazza Jumanji, si potrà entrare nel cuore dei festeggiamenti. Nella grande piazza, le lunghe tavolate tipiche dei festeggiamenti popolari si alterneranno a tavoli e sedute realizzati con elementi rurali quali botti, covoni di paglia e balle di fieno impreziositi da rustiche composizioni floreali, tutto in perfetto stile bavarese.



Magica notte di Halloween

Il divertimento al Parco prosegue con Gardaland Magic Halloween, che quest’anno raggiunge la 20ª edizione, dal 7 ottobre al 6 novembre, darà la possibilità a tutti gli ospiti di immergersi completamente in un’esperienza paurosamente divertente.



Per un anniversario che si rispetti a Gardaland non mancheranno proposte di cibo e bevande per grandi e piccini, rigorosamente a tema Halloween: da squisiti wurstel a forma di dita, dessert con occhi da mostro a Donuts con mostruosi denti da vampiro, all’aperitivo infernale: pozioni magiche servite in bicchieri a forma di zucca, passando per mele stregate, biscotti dalle forme più strane e lunghi stecchi di marshmallow.



Divertimento anche in camera

Il divertimento continuerà anche nel resto del resort – da Gardaland Sea Life Aquarium fino ai tre hotel: Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic Hotel dove il divertimento è assicurato anche di notte.