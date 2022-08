Birre artigianali, gastronomia e laboratori: torna il Genova Beer Festival

La sesta edizione del Genova Beer Festival si è fatta attendere un po’, ma ora è arrivato il momento.

Una delle manifestazioni più amate e riuscite sulle produzioni birrarie artigianali italiane torna da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre 2022 a Villa Bombrini di Genova Cornigliano (via Muratori 5).

Come sempre ci sarà una selezione dei migliori birrifici artigianali italiani, specialità gastronomiche del territorio ligure ma non solo, e un ricco programma di incontri, degustazioni, laboratori.

Genova Beer Festival, le novità della 6ª edizione

Ci sono alcune grosse novità per l'evento organizzato dall'Associazione Culturale Papille Clandestine, la principale riguarda la location e la data.

Il Genova Beer Festival si svolgerà come da tradizione a Villa Bombrini ma gli stand saranno posizionati all’aperto, nel grande giardino che si trova dietro la villa, e non più all'interno dei saloni della villa Settecentesca.

L’interno sarà comunque visitabile, e verranno organizzate le consuete visite guidate, ma ci sarà ancora più spazio all’esterno per permettere a tutti di partecipare in modo agevole e nel rispetto delle distanze che la pandemia ancora impone. Proprio per questo le date dell’evento sono state anticipate leggermente rispetto alle edizioni precedenti.

Il contest per gli homebrewer

Tra gli appuntamenti più amati, tornerà anche il contest per gli homebrewer, momento riservato a tutti i produttori di birra casalinghi non professionali, le cui modalità di partecipazione verranno pubblicate sul sito www.papilleclandestine.it

Accanto a ciò come sempre un ricco programma di eventi per fare cultura e conoscere meglio il mondo della birra artigianale, come è nello stile e nella missione dell’Associazione Papille Clandestine.

Tutte le altre informazioni, come i nomi dei birrifici, le specialità food, i temi degli incontri verranno definitivamente svelate nelle prossime settimane.