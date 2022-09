Sapori di Colombia in Sicilia con il menu di Viviana Varese e Leonor Espinosa De La Ossa

Sabato 24 settembre a W Villadorata Country Restaurant a Noto (Sr) la chef Viviana Varese creerà a 4 mani con Leonor Espinosa De La Ossa, rinomata chef colombiana recentemente riconosciuta come migliore chef del mondo da The World’s 50 Best, una cena con menu a sorpresa per selezionati ospiti.

Leonor Espinosa De La Ossa e Viviana Varese



Menu a sorpresa

La tavola siciliana di Viviana Varese si riempirà dei profumi della Colombia e l’energia delle due chef renderà questa serata incredibilmente viva! Un menu a sorpresa, una cena di sapori immersi nella biodiversità del Country House Villadorata. Il costo sarà di 200 euro a persona, bevande escluse (qui per prenotare e acquistare il ticket per la cena).



Chi è Leonor Espinosa De La Ossa

Leonor un’economista, un’artista e l’head chef dei ristoranti Leo ed El Casual a Bogotà, in Colombia. Il suo ristorante Leo da due anni è protagonista della lista The World’s 50 Best Restaurant occupando il posto n. 48 nell' ultima edizione del 2022. Nel 2008, la sua vocazione per la ricerca in campo gastronomico la conduce a dare corpo alle sue incursioni sociali attraverso la Leo Espinosa Fundation Funleo, diretta da sua figlia, Laura Hernández-Espinosa, development expert e sommelier. All’interno del ristorante Leo, la chef sostiene il suo progetto riguardante lo studio ricorrente delle promettenti specie dei diversi biomi ed ecosistemi colombiani, per utilizzarle nella sua arte e in abbinamenti contemporanei.



All’interno di El Casual, promuove un concetto informale basato sulle tendenze culinarie. Un altro grande riconoscimento raggiunto nel 2017 è stato il Basque Culinary World Prize, un premio creato dal Basque Culinary Center e dal governo basco che attesta il lavoro di chef internazionali che fanno della cucina una professione e dimostrano che la gastronomia può essere una forza trasformatrice. Al momento, è la chef più rinomata della Colombia.