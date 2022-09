Conero, in festa per il suo vino Rosso

Nell’ambito della 27ª edizione della Festa del Rosso Conero, in scena dal 2 al 4 settembre, l’Ente parco del Conero in collaborazione con il Comune di Camerano (An) organizza una tavola rotonda dal titolo “Il vino e il Conero”. L’obiettivo è aprire un confronto con gli operatori enogastronomici, con le istituzioni e cittadini sulle potenzialità dei prodotti di eccellenza come il vino quali strumenti della valorizzazione del territorio.



L’importanza del marketing territoriale

«A sua volta però – anticipa Daniele Silvetti, presidente del Parco del Conero che introdurrà la tavola rotonda moderando gli interventi dei relatori – rifletteremo anche sugli effetti che un’efficace azione di marketing territoriale e di sinergia tra tutti gli attori pubblici e privati ha sulla riconoscibilità e sulle vendite dei prodotti tipici del territorio».



La sinergia tra agricoltura e ristorazione

Dopo i saluti introduttivi del sindaco di Camerano Oriano Mercante ci sarà spazio per due punti di vista tecnici che saranno da stimolo al dibattito, quello di David Donninelli per il comparto agricolo ed enogastronomico e del professor Valerio Temperini dell’Università Politecnica delle Marche.



Le conclusioni saranno a cura di Marco Zannini, Direttore dell’Ente parco. L’Ente parco sarà presente alla Festa del Rosso Conero con uno stand informativo destinato a turisti e residenti per fornire materiale utile alla fruizione del territorio del parco.



Presenti 14 cantine

Ben 14 cantine parteciperanno all'evento facendo scoprire a turisti e wine lover il sapore autentico del Rosso Conero, vino Doc (dal 1967) dalle note rosso rubino che viene prodotto esclusivamente nei Comuni della Riviera del Conero, da Camerano ad Ancona, senza ovviamente dimenticare le caratteristiche Sirolo e Numana. Parteciperanno alla manifestazione con le loro referenze alcune delle più importanti realtà produttive territoriali:

Piantate Lunghe

Umani Ronchi

Sauro Carletti

Catia Spinsanti

Az. Agricola Oriano Mercante

Beatrice Strologo

Az. Agricola Ballarini Leonardo

Domenico Strologo

Vigna della Cava di Ettore Janni

Az. Agricola Lanari

Silvano Strologo

Az. Agricola Alessandro Moroder

Moncaro

Az. Agricola Marchetti



Non solo vino…

Tra una degustazione con sommelier e l'altra, si potrà godere di vari spuntini offerti dai locali convenzionati, dalle olive ascolane a specialità gastronomiche di qualunque tipo. Il tutto verrà accompagnato con una tre giorni di musica e spettacoli, che rallegrerà il clima dalle 19 alle 23 di ciascun giorno. Da non perdere le pittoresche e divertenti Gare di Pigiatura, previste ogni giorno della kermesse a partire dalle 22:30.