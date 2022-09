Latte in festa: l'Alpe Cimbra celebra il suo “Oro Bianco”

L’Oro Bianco dell’Alpe Cimbra, il latte e tutti i suoi gustosi derivati, protagonisti di due giornate per la valorizzazione del patrimonio lattiero caseario e dell’agricoltura di montagna, in particolare del formaggio Vezzena, uno dei più antichi della tradizione casearia trentina tutelato da un Presidio Slow Food. Fino alla Prima Guerra Mondiale, infatti, il Vezzena era l’unico formaggio in Trentino utilizzato come condimento su zuppe e canederli e a quanto ci raccontano le cronache, era uno dei formaggi preferiti dall’imperatore Francesco Giuseppe.

“Latte in Festa”, che si svolgerà il 17 e 18 settembre, è l’occasione per immergersi nel magico mondo del latte e scoprirne l’intera filiera, dalla malga fino alla tavola, attraverso tante proposte: laboratori, trekking tematici, giochi di una volta, la fienagione e un allestimento che renderà particolarmente coinvolgente la location del Parco Palù a Lavarone.

Donne e agricoltura

Sarà l’occasione per incontrare le Donne in Campo presenti nell’area espositiva e artefici di numerosi laboratori: Donne in Campo-Cia è l'Associazione italiana di imprenditrici e donne dell’agricoltura, riconosciuta sul territorio, presso le Istituzioni nazionali, europee ed internazionali e apprezzata dai cittadini che conoscono i mercati agricoli con le loro eccellenze del gusto e le tante altre iniziative innovative. Il connubio straordinario tra donne e agricoltura passa attraverso l’amore per la terra, l’attenzione alla salubrità dei prodotti e ai processi produttivi, attraverso l'impegno a tramandare le culture locali alle nuove generazioni e nell'innovazione, caratteristica determinante dell'imprenditoria femminile.

Trekking del latte

Non mancheranno i trekking tematici quali il Trekking del latte sulle vie del Drago e merenda contadina, in occasione del quale si passerà a salutare il Drago Vaia per poi raggiungere la Fattoria Soto al Croz dove degustare una deliziosa merenda contadina e visitare la fattoria o l’aperitivo del malghese.

Il Mercato della Terra

Durante le due giornate si svolgerà anche il Mercato della Terra: iniziativa della Comunità Slow Food per lo Sviluppo Agro-culturale degli Altipiani Cimbri, in collaborazione con la Condotta Slow Food Valle dell’Adige Alto Garda, nata per creare un momento d'incontro tra i produttori del territorio, gli abitanti e gli ospiti dell'Alpe per far conoscere la bontà e genuinità, di stagione in stagione, dei loro prodotti.

Latte in Festa rientra tra gli eventi organizzati dall’Apt Alpe Cimbra in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e all’Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento finalizzati alla valorizzazione dei prodotti a km 0 e rientra inoltre nel programma eventi Alpe Cimbra Eco - friendly volti alla diffusione della cultura della sostenibilità e della vacanza green.