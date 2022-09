Alla scoperta dei sapori del Garda in contemporanea in 13 ristoranti

Un primo concreto risultato lo hanno già raggiunto: un dolce unico da condividere sulle sponde lombarda, veneta e trentina del più grande lago italiano. Si chiama Cento per cento Garda ed è un'inedita creazione del pastry chef Carmelo Novo con quattro ingredienti base: olio, capperi, limone e farina di mais e castagne, tutti rigorosamente locali. Unisce la bontà della torta di rose bresciana a quella dei biscottini veronesi di San Vigilio. A Desenzano (Bs) nella modernissima sede di Cà Maiol (dove un'ottima vendemmia di Turbiana di Lugana è alle ultime battute) è stata presentata l'iniziativa Cento per Cento Garda. Il venerdì 21 ottobre in tredici ristoranti tra le province di Brescia, Verona e Trento trentanove chef e un pasticcere racconteranno il ricco patrimonio enogastronomico gardesano. Le cene d’autore di Centopercento Garda avranno luogo contemporaneamente nella stessa serata, coinvolgendo alcuni tra i protagonisti della scena culinaria lacustre. In ognuna delle tredici location tre chef creeranno un menu speciale a sei mani interpretando le eccellenze del territorio con piatti della tradizione o rivisitati in base al loro stile e alla loro personalità. Un variegato mosaico di sapori e prelibatezze che avrà come unico comune denominatore il Garda.



Grandi cene per il pesce di lago

I posti sono posti limitati per partecipare a 13 cene d'autore con chef stellati ideate dai tenaci Leandro Luppi ed Elvira Trimeloni. Obiettivo: valorizzare il pesce di lago e le eccellenze gardesane. Nei ristoranti sparsi sulle tre sponde delle provincie di Verona, Brescia e Trento, 39 chef e un pasticcere racconteranno -contemporaneamente - il ricco patrimonio enogastronomico gardesano con menu speciali a sei mani (3 in ogni ristorante) interpretando le peculiarità dei territori con piatti della tradizione e rivisitati in base al loro stile e alla loro personalità. «Ma protagonisti - ha tenuto a sottolineare Leandro Luppi - saranno piccoli ''gioielli'' riscoperti per l'occasione, come lo zafferano di Tremosine, le foglie dei capperi di Gargnano o gli infusi di foglie fresche di erba Luigia di Cisano di Bardolino. Insomma, questo ''numero zero '', con tredici originali cene d'autore con 39 chef che creeranno vere e proprie chicche culinarie, ci permette di ripartire dopo il forzato stop causato dalla pandemia e le fortunate 11 edizioni degli anni scorsi».

Il dolce Cento per Cento Garda



Vini del Garda protagonisti

Non mancheranno naturalmente le diverse espressioni enologiche delle tre province rappresentate dalle aziende vitivinicole Cà Maiol, Cavalchina,Bottenago,e Madonna delle Vittorie. Parteciperanno alla Cento per cento Garda i ristoranti: Osteria Felter alle Rose, La Dispensa, Capriccio, Osteria H2O, Casa Leali, Aquariva, Mos, La Speranzina, Locanda Perbellini, Taverna KUS, Locanda Moscal, Osteria del Quattro, Peter Brunel Ristorante Gourmet.