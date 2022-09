A Ischia il “safari” è gourmet e solidale

Tutto pronto per Ischia Safari, la sesta edizione della kermesse di gusto e solidarietà che per due giorni (domenica 25 e lunedì 26 settembre) vedrà arrivare ad Ischia maestri pizzaioli, artigiani del gusto, chef e pasticcieri che hanno riposto all’invito degli stellati Nino Di Costanzo e Pasquale Palamaro. I due ideatori - tra i promotori e organizzatori della manifestazione - saranno tra i protagonisti anche della tavola rotonda in programma domenica 25 settembre alle ore 18 all’hotel Regina Isabella di Lacco Ameno assieme agli chef stellati che cucineranno poco dopo per la serata di gala. Il ricavato dei biglietti di ingresso (così come quello della festa al Negombo del giorno successivo) servirà a supportare borse di studio o acquisto di attrezzature per gli istituti alberghieri di una regione italiana.

Ad Ischia maestri pizzaioli, artigiani del gusto, chef e pasticcieri



Il dibattito

Il momento di dibattito e confronto sarà coordinato da Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, curatori della guida 50 top Italy e vedrà la partecipazione di giornalisti di settore e chef. La tavola rotonda sarà trasmessa sui canali social di Ischia Safari e su quelli di 50 Top Italy. Tra i temi che verranno trattati l’importanza della formazione e del coinvolgimento dei grandi chef a supporto dell’apprendimento, la gratificazione economica e il modello tip anglosassone, il riconoscimento della qualifica professionale e la nuova regolamentazione economica per l’assunzione degli stagionali.



Il format

Oltre al momento di dibattito confermato il format delle precedenti edizioni. Domenica 25 il charity dinner al ristorante Indaco del Regina Isabella con la presenza di una selezionata pattuglia di cuochi stellati.

La sesta edizione della kermesse di gusto e solidarietà

Lunedì 26 a partire dalle 19.30 presso il Parco Termale Negombo il grande appuntamento di chef, pizzaioli e pasticceri. Un parco, di oltre nove ettari, nella splendida baia di San Montano: un lungo litorale di sabbia finissima, quattordici piscine e un giardino botanico ancorato alla tradizione contadina del luogo. Qui gli artigiani del gusto metteranno, al centro delle loro creazioni, ingredienti di grande qualità, che rappresentano la migliore dispensa del nostro patrimonio gastronomico. Per prenotare tutte le indicazioni qui