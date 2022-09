Piccoli birrifici, tre giorni di grandi soddisfazioni

Il Villaggio della Birra, il più longevo festival birrario italiano, celebrerà la sedicesima edizione al Parco dell’Acqua di Rapolano Terme (Si) dal 9 all’11 settembre 2022.

Dalla prima edizione nel 2006 in un angolo sperduto della Val d’Arbia (Bibbiano, Buonconvento) è sempre stato un vero e proprio festival, non una semplice fiera, nato per celebrare la nostra amicizia con molti birraibelgi e poi allargatosi anche agli altri birrai, come succede con le amicizievere. Dopo l’edizione dello scorso anno caratterizzata dalle restrizioni Covid stiamo preparando una celebrazione di questo mondo che posa i piedi nelle tradizioni e nelle sperimentazioni.

Ogni mastro birraio con la propria filosofia produttiva,con le proprie birre più o meno estreme, intriganti, piacevoli, scostanti,tutte legate da un medesimo trait d’union: la birra artigianale di qualità.

Brasserie de la Mule

Brasserie de Blaugies

Brasserie de Cazeau

Brasserie de la Senne

BrouwerijDe Ranke

Brasserie Fantome

Brouwerij De Glazen Toren

‘t Hofbrouwerijke

De Dolle Brouwers

Hof ten Dormaal

La Source Beer Co Cloudwater Brew Co

Vibrant Forest Brewery The Garden Brewery

Pühaste Brewery

Põhjala Brewery

Brouwerij Kees

Kaapse Brouwers

Tommie Sjef

7 Fjell Bryggeri

Monkish Brewing Co.

Sante Adairius RusticAles

Private Press Brewing

Casita Brewing Company

All in Brewing

Brewski

Poppels Bryggeri

Beer Here

Màger

Ritual Lab

Bad - Birrificio Agricolo La Diana

La Stecciaia Birrificio Agricolo Bio

BirrificioPorta Bruciat

Siemàn

Birrificio L’Olmaia

Birrificio War

Edit

Monpiërde Gherdëina

Birrificio Menaresta

Laboratori per conoscere la birra

Sabato10 settembre ore 14.30. In ricordo di Armand Debelder avremo ospite KarelGoddeau della Geuzestekerij De Cam di Gooik (Belgio) uno dei più apprezzati birrai del Pajottenland. Lorenzo Kuaska Dabove padrone di casa.

Alle 17 insieme a Marc Limet (Kerkom Brouwerij), Marc Bereins (Loterbol Brouwerij) e Marta Resmini (Brasserie de la Senne) Kuaska condurrà un laboratorio focalizzato sulla Versnijbier o Mengbier antica usanza dei birrai belgi, bruxellesi e fiamminghi in particolare, di tagliare l’ostico lambic con birre ad alta fermentazione per creare una birra più fruibile ma che, al tempo stesso, avesse ben presenti alcune caratteristiche del lambic.

Domenica 11 settembre

Alle12.30 Luca Giaccone (curatore, fin dalla prima edizione, della Guida alle birre d’Italia pubblicata da Slow Food Editore) ci accompagnerà in un bel percorso sul “modo italiano” di fare sour

Alle14.30 una esclusiva chiacchierata e bevuta insieme ai birrai d’oltreoceano presenti al Villaggio e Kuaska.

Alle17, sempre Lorenzo Kuaska Dabove affiancherà Jef Van den Steen(scrittore, storico e birraio) in un laboratorio dove faremo un viaggio nel mondo delle birre trappiste belghe (Orval, Westmalle e Westvleteren)

Sabato alle 18 moderata da Simone Cantoni, una tavola rotonda pubblica sullo “Scriveredi Birra”

Musica ad animare la festa

Venerdì 9 settembre in collaborazione con BirranthologyExtravaganza Beer Festival saranno sul palco The Bone Machine (un misto di oscuro e disperato Rock’n’roll / Rockabilly dei 50’s e primi 60’s, mescolato col Garage, il Blues, il Punk, loPsychobilly) di seguito da un Dj set con Joe Delirio

Sabato 10 settembre. Ad aprire la serata i toscanissimi Mr. Bison.Un power trio Stoner Rock con una formazione tutta particolare: due chitarre e una batteria.

Seconda band della serata saranno i Black Rainbows. Un trio anche in questo caso, ma di origine capitolina con sonorità stoner/psych/fuzz rock di settantiana memoria. Giudicati una delle migliori band europee di Heavy stoner rock, hanno aperto grandi concerti, per citarne uno, quello degli Airbourne.

Domenica 11 settembre toccherà ai Giöbia. Tra le band più significativi della scena acid rock internazionale porteranno sul palco del Villaggio sonorità Progressive e Psicadeliche. Le melodie uniche di questo quartetto milanese ci porteranno in un mondo in cui i confini della realtà non sono più definiti e tutto può succedere.

Per partecipare al meglio

Acquistando il bicchiere del Festival e uno o più gettoni i visitatori potranno compiere un percorso tra le birre artigianali spiegate e raccontate da chi le produce. Il costo della birra quindi è a gettoni acquistabili all’ingresso del Festival (o in prevendita) e varierà a seconda della birra scelta.

Accanto alla birra l’altro grande protagonista da sempre del Villaggio è il cibo di qualità, declinato nelle sue tante sfumature, preparato e proposto da “attori” diversi.

Per mangiare e bere è quindi necessario acquistare i gettoni alle casse (o in prevendita) ed il numero dei gettoni varierà a seconda del piatto scelto.