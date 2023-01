Il borgo più romantico d’Italia? Cefalù! Perfetto per San Valentino

Dove andare per festeggiare un San Valentino speciale? Quale scelta migliore di Cefalù. Che sia un luogo romantico lo sapeva bene anche il regista Jean-Paul Le Chanois che nei primi anni Cinquanta girò la pellicola “Vacanze d’amore” a Cefalù: una commedia cinematografica che tra le prime impresse l’immagine romantica di Cefalù e che nel cast aveva nomi come Lucia Bosè, Delia Scala e Walter Chiari.

Quest’anno, perché non regalare (e regalarsi) un viaggio di coppia a Cefalù? In particolare, dall’11 al 14 si può prendere parte ad una interessante iniziativa: Cefalù InLOVE.

Amore a Cefalù



Cefalù e il fascino romantico del mare d’inverno

Splendida sotto il sole anche d’inverno, Cefalù attira i visitatori con il suo mare che consente di vivere la bellezza dirompente della natura con le sue onde dal colore cangiante, gli anfratti misteriosi, la sabbia fine dove sedersi per concedersi un “bagno” di sole. Soffermarsi a guardare un paesaggio così è davvero rilassante: relax e tranquillità sono infatti garantiti. Inoltre, da qui si può intravedere l’imponente Rocca e il vecchio porto, più volte set di riprese cinematografiche.



Mano nella mano tra i vicoli del centro storico

Basta una semplice passeggiata a Cefalù per rendersi conto delle tante culture che l’hanno attraversata nei secoli lasciando delle tracce importanti. Su Corso Ruggero, per esempio, si trova la Strada romana, un tratto di selciato lungo 6 metri della città ellenistico-romana (I sec. a.C.). A pochi passi vi è l’Osterio Magno, un palazzo che, secondo alcuni fonti storiche, è una porzione della cosiddetta Domus Regia di re Ruggero il Normanno. Camminando per il centro storico vi catturerà l’attenzione il Lavatoio medievale, affascinante struttura di probabile origine arabo-normanna, ristrutturata nel XVI sec. Proseguendo oltre il lavatoio, arrivati a Porta Pescara vi si aprirà uno scorcio sul mare, un punto dove la foto è d’obbligo.



Ma è spingendosi un po’ più verso il centro che si incrocerà una delle meraviglie della città capace di rubare la scena: la Basilica Cattedrale dedicata alla Trasfigurazione, fondata dal primo re normanno di Sicilia Ruggero II d’Altavilla, famosa per le sue torri e soprattutto per i mosaici che decorano l’abside con la sfolgorante immagine in oro del Cristo Pantocratore. Vale una visita anche piccolo il Museo Mandralisca, che conserva il celebre Ritratto di ignoto di Antonello da Messina, il sorriso più famoso ed enigmatico al mondo dopo quello della Gioconda.

La bellezza del mare in inverno



Cefalù inLOVE

Luminarie, proiezioni cinematografiche gratuite e convenzioni con i ristoranti contribuiranno, quest’anno, a creare un’atmosfera romantica per San Valentino. Da sabato 11 a martedì 14 febbraio il Comune di Cefalù promuove l'iniziativa "Cefalù InLOVE". Già dal 2 febbraio luminarie tematiche coloreranno via Matteotti e verranno installati oggetti 3D in punti panoramici, che fungeranno da cornice per foto da condividere sui social. Poi ancora proiezioni cinematografiche al Teatro Cicero e presso il Cinema Astro e convenzioni con i ristoranti locali che offriranno bollicine, desserts e sconti alle coppie che si siederanno ai tavoli.



I film gratuiti che verranno proiettati nelle quattro giornate di Cefalù InLOVE sono: Dirty dancing, Viaggi di nozze, The big sick, Tutti i santi giorni, Vacanze romane e Carol. Questi invece gli altri film gratuiti che saranno proiettati al cinema Astro martedì 14: Rio, Il tempo delle mele e Notting Hill. «Il progetto CEFALÙ InLOVE – dichiara il sindaco Daniele Tumminello – è un’idea sperimentale sulla base della quale si può provare a costruire un percorso finalizzato a rendere vivace e accogliente la città in tutti i mesi dell’anno».