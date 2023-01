Pazzo di supereroi, manga e fumetti? Vai al Coclee Suite Palace di Salve

Dopo il Lucca Comics e la Milan Games Week e Cartoomics - per gli appassionati di supereroi, anime, manga e fumetti - c’è un altro posto da non perdere per vivere un’esperienza davvero coinvolgente. Basta recarsi in quel di Salve, un piccolo borgo a pochi chilometri da Santa Maria di Leuca, per scoprire il Coclee Suite Palace, un ex-frantoio oleario divenuto boutique hotel, che fino al 30 marzo farà anche da fumettoteca. Il giovane proprietario Pierluigi Rosafio ha deciso, infatti, di aprire la sua collezione privata, frutto di una grande passione e tanto lavoro. Cresciuto a pane, olio e fumetti ha dedicato molto tempo a costruire incredibili diorama con i personaggi di Dragon Ball, ad assemblare mattoncini Lego, a giocare ai videogames, ma soprattutto a scovare pezzi rari in giro per il mondo.

Il Coclee Suite Palace fino al 30 marzo sarà anche un’originale fumettoteca

E ci saranno anche delle degustazioni...

Il risultato è una raccolta unica, tra le più vaste d’Italia, che sarà possibile visitare in occasione dei Coclee Comics Days dalle 17 alle 20.30 (ingresso libero, su prenotazione al 353 3233484). Appuntamento in via Armando Diaz 19 a Salve, per ritrovarsi immersi in un’atmosfera anni ’90, tra statue e personaggi della Marvel e DC, pile di fumetti e cartoni animati, che scorreranno in tv nell’ampio salone con camino sotto volte antiche, dove si potranno anche degustare gli ottimi vini di Garofano Vigneti e Cantine di Copertino, selezionati da Giovanna Pepe dell’Enoteca Melacotogna Vini & Affini di Salve e gli squisiti cioccolatini della pasticceria da Ugo di Casarano del mâitre chocolatier Ugo Negro, erede di una tradizione che risale al 1921, che realizzerà una scultura di cioccolato a tema fumetto.

Batman al Coclee Suite Palace

Sorseggiando un calice di negroamaro, il rosato Girofle o il rosso Simpotica, si potrà ascoltare il giovane proprietario che racconta dettagli e aneddoti della sua collezione: il primo costume di Batman indossato da Christian Bale nel film Il Cavaliere Oscuro battuto a un’asta in California; il Superman comunista con falce e martello; le statuette di Dragon Ball, i personaggi di JoJo creati dalla matita di Toyotaro, mangaka giapponese che ha lavorato anche con Gucci. Si potranno ammirare i personaggi di Star Wars, dal super cattivo Darth Vader al maestro Yoda, in scala 1:1, come nella rappresentazione cinematografica degli anni ’80; le statue di Batman di Tim Burton; di Joker con il volto dell’attore Heath Ledger ne Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, del Superman di Christopher Reeve.

Superman ospite speciale del Coclee Suite Palace

Le date dell'evento al Coclee Suite Palace

In reception c’è il mezzobusto di Deadpool il personaggio più folle e irriverente della Marvel Comics, l’antieroe per eccellenza con il cappuccio rosso che ne nasconde la faccia distrutta dal fuoco. E ancora Doctor Doom, il Dottor Destino, il cattivone dei Fantastici Quattro; Wolverine il più rappresentativo degli X-Men, un mutante con gli artigli. E poi i personaggi della Trilogia I Signori degli Anelli, le Tartarughe Ninja, Harry Potter e tantissimo altro. I Coclee Comics Days proseguiranno fino a marzo, nelle seguenti date: 20-21 gennaio, 17-18 febbraio e 17-18 marzo.

E c'è anche Joker

E per chi decide di concedersi un weekend nel Salento, bellissimo anche fuori stagione, il pacchetto “Comics” (valido fino al 30/3) include il soggiorno di una notte in una camera a tema, come la Suite Saracina con un’area che trasporta nella dimensione dei Lego o la suite Montani con un’area living omaggio al fumetto, con prima colazione, cioccolatini da Ugo e la degustazione di vini Garofano e prodotti tipici presso l’enoteca Melacotogna Vini & Affini (in camera doppia, da 89 € a persona).

Coclee Suite Palace

via Armando Diaz 19, Salve (Le)

Tel 0833 741015