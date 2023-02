Cocktail Week: Firenze e la Toscana regine del bere mix

Aprile all’insegna del bere miscelato per la Toscana e Firenze, in particolare. Florence Cocktail Week torna dal 17 al 23 aprile 2023. A precedere la settima edizione della kermesse dedicata al bere consapevole e di qualità, la quarta di Tuscany Cocktail Week, che si svolgerà nelle 10 province dal 10 al 16 aprile.

Il bere mix conquista la Toscana in aprile

Le cocktail week toscane sono organizzate da Paola Mencarelli. Florence Cocktail Week prende vita nel 2016 a Firenze seguendo il modello delle “cocktail week” internazionali, il cui format originale nasce a Londra nel 2008. Sulla scia del successo nel 2019 si aggiunge Tuscany Cocktail Week. Nel 2021 la manifestazione approda a Venezia con Venice Cocktail Week, che ne consacra il successo a livello nazionale e internazionale. Nel 2022 Florence Cocktail Week si trasforma in Florence Cocktail Party, una grande festa estiva che vede protagonisti i cocktail bar fiorentini e toscani in un’unica serata. Sempre nel 2022 nasce infine Cortina Cocktail Weekend, la prima cocktail week in Europa sulla neve, che avvia in Italia il nuovo format “cocktail weekend” lanciando la prima edizione della Mixology’s Cup sugli sci, una competizione ludica che consiste in una discesa con una coppa Martini in mano.

Il format si rinnova ogni anno

«Le nostre cocktail week non sono manifestazioni standardizzate – spiega Paola Mencarelli - Per mantenere viva l’energia e la curiosità mi piace rivedere ogni anno il format, introducendo novità e modificando i punti che con il passare del tempo diventano monotoni. Creare o cavalcare tendenze fresche e di valore è per me un modo per dar vita a appuntamenti unici e stimolanti».

Paola Mencarelli

Ad aprire le danze di Tuscany Cocktail Week un appuntamento frizzante. Il Tcw23 Opening Party la sera di domenica 9 aprile al “Jeffer cocktails & friends” di Pisa. Una festa dedicata con i bartender dei cocktail bar delle province toscane #Tcw23.

La settima edizione di Florence Cocktail Week coinvolge i migliori cocktail bar di Firenze suddivisi in Bar d’Hotel e Cocktail Bar. Ogni locale selezionato presenta una Cocktail List #Fcw23 creata per la manifestazione, in cui i bartender danno sfogo alla loro creatività. Non manca la parte educazionale pomeridiana con seminari e masterclass, volti alla conoscenza di prodotti, tecniche di miscelazione e format di bar, oltre a presentazioni di libri e incontri culturali di approfondimento. Ampio spazio anche all’intrattenimento serale con eventi e party a tema, cocktail list dedicate e la partecipazione di Guest bartender tra i migliori del panorama italiano e internazionale.

A Firenze ogni locale selezionato presenta una cocktail list creata per l'occasione

Pop Up Bar e Pop Up Pizza poli d'attrazione

Opening Party anche a Firenze lunedì 17 aprile alle Serre Torrigiani. La festa riprende il format del “Florence Cocktail Party” che ha riscosso successo nell’estate 2022. Con i Pop Up Bar dedicati alle aziende sponsor che vedono protagonisti i cocktail bar Fcw e Tcw riuniti per una sera in un unico luogo e l’immancabile Pop Up Pizza con i migliori pizzaioli fiorentini e toscani, una selezione di postazioni food dedicate alle eccellenze.

Per l’edizione 2023 Fcw vuole dar voce alle nuove generazioni di bartender, coinvolgendo i giovani bartender under 25 in una guest che li vedrà protagonisti - da soli o accanto alle star della miscelazione - dietro al bancone dei cocktail bar #Fcw23 e #Tcw23.



www.florencecocktailweek.it