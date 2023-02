Derby culturale tra Bergamo e Brescia tra opere d’arte e prodotti tipici

«Il cibo, il buon cibo è cultura e crea cultura». Ne è convinto Davide Dotti curatore della mostra Lotto, Romanino, Moretto, Cerutti, i campioni della pittura fra Brescia e Bergamo. La rassegna, inaugurata nell'ambito della Capitale italiana della Cultura, si tiene nel cuore della Leonessa, a palazzo Martinengo fino al prossimo 11 giugno.

In mostra 80 capolavori

La cucina tipica nei quadri e nell’arte

«In collaborazione con l'Accademia italiana della Cucina - dice Dotti - abbiamo allestito anche un apposito spazio - per un confronto ravvicinato fra le ricche e forti tradizioni gastronomiche delle due città con opere d'arte raffiguranti i principali piatti tipici: dallo spiedo alla polenta taragna, compreso il dolce Bossola. Inoltre, per questa occasione, agli artisti Bertozzi e Casoni ho chiesto di realizzare ''i casoncelli della capitale italiana della cultura". Un'opera in ceramica policroma, talmente realistica che, oltre ad essere guardata (e non toccata) merita quasi - di essere ''assaggiata''. Ma sarebbe troppo difficile da digerire...».

L'opera I casoncelli della capitale italiana della cultura

Un emozionante viaggio ricco di sorprese

Vale la pena quindi visitare i tre piani della mostra (gli affreschi di palazzo Martinengo, sono semplicemente splendidi) per compiere un emozionante viaggio ricco di sorprese curiosità: «Il cui obiettivo è dare risalto allo straordinario patrimonio culturale che si è stratificato nel corso dei secoli a Brescia e Bergamo - conclude Dotti - stimolare una nuova presa di posizione di coscienza su un capitolo fondamentale della storia dell'arte italiana».